News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Unbekannte brechen in mehrere Kellerräume in Mehrparteienhaus in Siegen ein – Polizei bittet um Hinweise

18. Dezember 20252
(wS/ots) Siegen 18.12.2025 | Zwischen dem späten Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (17.12.2025) ist es zu mehreren Kelleraufbrüchen in einem Mehrparteienhaus in der Gustav-von-Mevissen-Straße gekommen.

Zwischen 17:00 Uhr und 08:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu dem Haus. Sie brachen mehrere Kellerräume auf. Angaben zu dem erlangten Gut können derzeit noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der 0271/7099-0 bei der Polizei zu melden.

Foto: Tim-Reckmann / pixelio.de

