Batizmi-Feier in Hilchenbach angekündigt

(wS/red) Hilchenbach 18.12.2025 | Die kurdisch-alevitische Gemeinschaft lädt herzlich zu einer Batizmi-Feier (Taufe) zu Ehren von Pîrê Alî ein. Die religiöse Zeremonie steht im Zeichen der Gemeinschaft, des Glaubens und des gemeinsamen Feierns.

Die Veranstaltung findet am Samstag, 3. Januar 2026, statt. Beginn ist um 15.00 Uhr. Gastgeber in der Region ist die Gemeinschaft in Hilchenbach, die die Feierlichkeiten am Merklinghäuser Weg 3a, 57271 Hilchenbach, ausrichtet.

Unter dem Motto „Gelek Bajar – Yek Batizmî“ (Viele Orte – eine Batizmi) sind Gläubige, Familien, Freundinnen und Freunde sowie interessierte Gäste eingeladen, gemeinsam an der Zeremonie teilzunehmen. Ziel der Batizmi ist es, den Glauben zu stärken, die spirituelle Verbundenheit zu vertiefen und die Werte der alevitischen Tradition weiterzugeben.

Die Veranstalter betonen, dass die Feier offen für alle ist, die die Gemeinschaft begleiten und diesen besonderen Anlass miterleben möchten.