Haarpflege mit Herz bescherte KiTS Raupennest eine großartige Spende der Seelbacher Haarschmiede

(wS/alf) Siegen 18.12.2025 | Seit nunmehr 13 Jahren überreicht die Seelbacher Haarschmiede jedes Jahr am ersten Freitag im Dezember eine im Salon gesammelte Spende an eine soziale Einrichtung aus der Region. In diesem Jahr durfte sich bei der Übergabe im Friseursalon das Team der Kindergroßtagespflege KiTS Raupennest der gemeinnützigen Trägerin Alternative Lebensräume GmbH über eine Spendensumme von 1.020 Euro freuen.

KiTS Raupennest ist einer von insgesamt 14 Tagespflegestandorten der Trägerin, an denen jeweils bis zu neun Kinder unter drei Jahren fachlich kompetent und mit viel Fürsorge betreut und gefördert werden. Die Betreuung findet in speziell dafür eingerichteten Wohneinheiten statt, von denen einige über einen Garten verfügen, der den Kindern geschützte Spiel- und Entdeckungsmöglichkeiten bietet. Die Spendengelder sollen dazu verwendet werden, Materialien für die Frühförderung anzuschaffen, beispielsweise eine Nestschaukel oder Turnmatten. KiTS-Mitarbeiterin Birgit Solbach, die den Kontakt zur Friseurmeisterin hält, sowie KiTS-Leiterin Yvonne Mankel zeigten sich erfreut überrascht über die Höhe der Spende und bedankten sich herzlich.

Allein am letzten Aktionstag steuerten die Friseurinnen zusätzlich zu den Kundenspenden 200 Euro bei. Saloninhaberin Michaela Schäfer-Menz erklärte dazu: „Wir haben heute pro Haarschnitt 5 Euro hinzugegeben, und ich bin meinem Team sehr dankbar für diese großartige Leistung.“ Nach der Motivation für ihr soziales Engagement gefragt, sagt die in Seelbach aufgewachsene Inhaberin: „Uns geht es gut, wir haben im Grunde alles, und deshalb möchten wir dort helfen, wo Unterstützung gebraucht wird. Jedes Jahr setzen wir unterschiedliche Aktionen um, mit denen wir Spenden für örtliche Organisationen sammeln oder Menschen direkt helfen.“ Eine Mitarbeiterin des Salons ergänzt schmunzelnd mit Blick auf Michaela Schäfer-Menz: „Sie kann einfach nicht anders.“

Doch nicht nur sie engagiert sich: Das gesamte Team mit den Friseurinnen Maria Saverino, Lydia Stock und Christiane Gomes Weber arbeitet Hand in Hand. Alle dürfen mitentscheiden und Ideen einbringen, welche Aktionen im Laufe des Jahres umgesetzt werden, um Spenden zu sammeln und gemeinnützigen Projekten Aufmerksamkeit zu verschaffen. So entstand bei der Spendenübergabe bereits eine erste neue Idee aus dem KiTS-Team, etwa ein Waffelverkauf vor der Seelbacher Haarschmiede zur Unterstützung eines zukünftigen Spendenprojekts.

Das Fördern von Gemeinschaft scheint an diesem zentral gelegenen Gebäude, das früher als Gastwirtschaft „Der rote Hahn“ bekannt war, ganz selbstverständlich. Immer wieder kämen Menschen einfach vorbei – für ein Gespräch oder eine kurze Pause auf der Bank vor dem gemütlichen, barrierefreien Salon. Für viele Seelbacherinnen und Seelbacher sei die Haarschmiede ein willkommener Treffpunkt, um am Dorfgeschehen teilzuhaben oder auch unabhängig von einem Friseurbesuch eine Spende für die verschiedenen sozialen Projekte zu leisten, berichtet das Team der Haarschmiede.





Als kleines Dankeschön für diese großartige Spende hatte KiTS Raupennest Plätzchen gebacken und überreichte sie mit „Raupenschlüsselanhängern“ ans Team der Seelbacher Haarschmiede. Auf dem Foto von links nach rechts: Maria Saverino, Birgit Solbach, Michaela Schäfer-Menz, Yvonne Mankel, Christiane Gomes Weber, Lydia Stock.















