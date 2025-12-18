Gefüllte Weihnachtsbeutel fürs Café Patchwork

(wS/dia) Siegen 18.12.2025 | „Round Table 110“ überreicht Spende für Klienten der Diakonischen Wohnungslosenhilfe

Shampoo, Duschgel, Zahnpasta und Co.: Mit 50 Beuteln im Gepäck, gefüllt mit Hygieneartikeln, kamen Mitglieder von „Round Table 110“ im Siegener Café Patchwork vorbei. Für den Verein, bestehend aus Männern zwischen 18 und 40 Jahren, ist es in der vorweihnachtlichen Zeit zur Tradition geworden, die Gäste des Tagesaufenthaltes der Wohnungslosenhilfe der Diakonie Soziale Dienste zu bedenken. Café-Patchwork- Mitarbeiterin Hildegard Middel-Lüth bedankte sich im Namen des Teams und der Besucher für die Spende.

Allerlei Hygieneartikel: Dr. Nicolas Mayer und Prof. Dr. Jürgen Jensen (von links) sowie Johannes Schustereder (rechts) von „Round Table 110“ haben 50 gefüllte Beutel für die Gäste im Café Patchwork gespendet. Im Namen des Hauses bedankten sich die Mitarbeiter Hildegard Middel-Lüth und Mats Menn bei dem Verein.

Timo Stötzel bringt Funktionskleidung und Co. für Café-Patchwork-Gäste mit

Warmes für die kalten Tage: Timo Stötzel aus Siegen kam mit seiner Tochter im Café Patchwork vorbei und brachte Mützen, Handschuhe, Thermounterwäsche und Alumatten für die dortigen Gäste mit. Für die Spende bedankte sich Hildegard Middel-Lüth, die in der Einrichtung der Wohnungslosenhilfe der Diakonie Soziale Dienste tätig ist – und sich nun darauf freut, den Besuchern des Tagesaufenthaltes die wärmenden Schätzchen zu überreichen.