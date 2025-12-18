JKG bleibt in der Landesliga – Gegen den Meister DSC Wanne-Eickel gab’s nichts zu holen

(wS/jf) Siegen 18.12.2025 | Ausgerechnet am letzten Kampftag mussten die Siegerländer gegen den Meister DSC Wanne-Eickel ran und konnten sich nach einer respektablen Saison als Aufsteiger nicht abschließend mit Punkten belohnen. Letztlich zählt aber mit Platz sieben nur das erreichte Saisonziel. Beim 1:9 hatte man dem Gegner nichts entgegen zu setzen.

Durchgang eins war schnell abgehakt, weil man nach den Niederlagen von Emre Cakmakci, Marco Werder, Janne Westphal, Phillip Will und Bohdan Semenov mit 0:5 hinten lag. Da hatte wenigsten einer der JKG’ler im zweiten Durchgang etwas dagegen. Denn nur Sebastian Neuser konnte im Leichtgewicht seine Begegnung vorzeitig für sich entscheiden und den Ehrenpunkt für die JKG Siegland einfahren.

Damit ging es mit gemischten Gefühlen wieder heimwärts, denn man konnte erfreulicherweise als Aufsteiger mit Platz sieben das Saisonziel halten, musste aber die höchste Saisonniederlage gegen den Landesligameister einstecken.

