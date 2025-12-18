SIEGENIA-Gruppe spendet 22.000 Euro an regionale Einrichtungen

(wS/sie) Siegen 18.12.2025 | Seit vielen Jahren engagiert sich die SIEGENIA-GRUPPE für Menschen in herausfordernden Lebenslagen und verzichtet aus diesem Grund unter anderem auf den Versand von Weihnachtsgeschenken an ihre Partner. Der dafür vorgesehene Betrag wird stattdessen für wohltätige Zwecke eingesetzt. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf regionalen Einrichtungen in der Nähe der deutschen Unternehmensstandorte. Auf diese Weise übernimmt SIEGENIA Verantwortung für die Regionen, die das Unternehmen seit jeher prägen und stärken. Mit einer Gesamtspendensumme von 22.000 Euro setzt SIEGENIA in diesem Jahr seine Weihnachtsspenden-Tradition fort.

Unterstützung für neun regionale Organisationen

Ein zentrales Anliegen von SIEGENIA ist es, über regionale Tafeln Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen und dazu beizutragen, dass niemand Hunger leiden muss. Für die kostenfreie Lebensmittelversorgung erhält die „Siegener Tafel“ eine Spende von 3.500 Euro. Die „Tafel Hermeskeil e. V.“ sowie die „Velberter Tafel“ des Diakonischen Werks im Kirchenkreis Niederberg dürfen sich jeweils über eine Weihnachtsspende von 2.500 Euro freuen.

Darüber hinaus hat SIEGENIA sechs weitere regionale Organisationen als Spendenempfänger ausgewählt. Erneut bedacht wird das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe, das mit 3.500 Euro bei der Pflege unheilbar kranker Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener sowie bei der Begleitung und Unterstützung ihrer Familien gefördert wird. Einen Betrag von 3.000 Euro erhält zudem das MARIEN Hospiz Louise von Marillac in Wilnsdorf, das über acht stationäre Plätze verfügt. Die Einrichtung widmet sich der Entlastung schwerstkranker und sterbender Menschen sowie ihrer Angehörigen und bietet sowohl psychosoziale als auch praktische Unterstützung. Auch das Evangelische Hospiz Siegerland verfolgt mit seiner stationären Einrichtung und dem ambulanten Hospizdienst das Ziel, den letzten Lebensabschnitt von Menschen würdevoll und lebenswert zu gestalten. Der Förderverein Hospiz Siegerland e. V. wird hierfür von SIEGENIA mit 2.000 Euro unterstützt.

Für die Tagespflege im Siegener Caritaszentrum Eremitage stellt SIEGENIA 1.500 Euro zur Verfügung. Das seit 1993 bestehende Tagespflegehaus bietet 27 teilstationäre Plätze und entlastet pflegende Angehörige bei der Betreuung und Pflege von Familienmitgliedern oder Freunden. Die DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH erhält 2.000 Euro zur Zusammenlegung der beiden Kinderinseln, die als intensivmedizinische Stationen mit Wohncharakter der Versorgung langzeitbeatmeter Kinder und Jugendlicher dienen. Zusätzlich darf sich die Alzheimer Gesellschaft Siegen-Wittgenstein über eine Spende in Höhe von 1.500 Euro freuen. Mit diesem Betrag soll Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen ein gutes Leben mit der Erkrankung ermöglicht sowie das öffentliche Verständnis für Demenzerkrankungen wie Alzheimer gefördert werden.

Mit einem Spendenbetrag von insgesamt 22.000 Euro engagiert sich die SIEGENIA-GRUPPE erneut für Notleidende. In diesem Jahr unterstützt das Unternehmen in der Vorweihnachtszeit neun regionale Einrichtungen.