Nach Weihnachten rollt der Ball am Siegener Giersberg – FC Eiserfeld freut sich auf zwei Budenzauber-Events

(wS/fce) Siegen 18.12.2025 | Die Tradition will es so – nach den besinnlichen Festtagen rollt der Ball in der Halle. Dies ist auch in diesem Jahr 2025 so und insgesamt 25 Teams gehen wieder auf die Jagd nach dem jeweiligen Turniersieg in zwei Wettbewerben. Mit dem Hoppmann-Cup wird wieder ein hochkarätig besetztes Event ausgetragen.

Nach der erstmaligen Auflage des Cups unter dem neuen Namen mit dem Titelsponsor Hoppmann Gruppe geht das hochkarätig besetzte Turnier in seine zweite Auflage. Mit im Teilnehmerfeld sind in diesem Jahr wieder Mannschaften aus den höherklassigen Ligen bis hin zur Kreisliga A – angeführt von den heimischen Landesligisten TSV Weißtal (Titelverteidiger). Aus der Bezirksliga nimmt der FC Altenhof, der FSV Gerlingen, der SG Oberschelden und der SG 06 Betzdorf teil. Aus den heimischen A-Kreisligen aus Siegen-Wittgenstein und Olpe nehmen teil der VfB Burbach, der SuS Niederschelden, der Siegener SC, die SG Hickengrund, die SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden der SV Eintracht Kleusheim und Gastgeber FC Eiserfeld



Auch in diesem Jahr wird es im Rahmenprogramm ein Highlight geben. Erstmals wird es eine Halbzeit-Unterhaltung geben, präsentiert von Klamottenalarm.de. Den genauen Ablauf geben die Veranstalter am Turniertag bekannt, nur so viel kann gesagt werden: Jedes Team hat in einer Challenge die Chance auf einen zusätzlichen Gewinn.



Gespielt wird beim Hoppmann Cup um ein Preisgeld von insgesamt 1500,00 EUR. Der Sieger darf sich wieder über einen Scheck von 800 EUR freuen. Beginn des Budenzaubers ist am 27. Dezember ab 16:30 Uhr in der neuen Dreifachsporthalle Siegen-Giersberg. Die ersten zwei Teams jeder Gruppe sowie die beiden besten Gruppendritten qualifizieren sich für die Endrunde und das Viertelfinale, welches um 20:45 Uhr beginnen soll. Das Endspiel ist für 22:30 Uhr angesetzt.



Kreisliga-Teams beim Eiserfelder Hallencup



Einen Tag nach dem Hoppmann Cup richtet der FC Eiserfeld ab 15 Uhr an gleichem Ort und gleicher Stelle mit dem Eiserfelder Hallencup zum vierzehnten Mal ein Turnier für Kreisliga-Mannschaften aus. Titelsponsor ist in auch in diesem Jahr der Dachdeckermeisterbetrieb Erich Ohrendorf von Ralf Schneider. Mit im Teilnehmerfeld in diesem Wettbewerb sind folgende Teams:



Gruppe A: FC Eiserfeld II, Siegener SC II, SV Setzen III, 1. FC Dautenbach, VfB Weidenau II

Gruppe B: VfB Burbach II, SG Herdorf II, SV Eintracht Kleusheim II, SpVg. Bürbach

Gruppe C: 1. FC Kaan-Marienborn, SV Setzen II, SG Hickengrund II, TV Hoffnung Littfeld



Beim Eiserfelder Hallencup wird um ein Preisgeld von 750,00 EUR gespielt. Der Sieger darf sich über einen Scheck von 350 EUR freuen.



Beginn des Turniers ist am 28. Dezember ab 15:00 Uhr am Giersberg. Die beiden Erstplatzierten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale, welches um 19:40 Uhr starten soll. Das Endspiel hier ist für 21:25 Uhr angesetzt.



Der FC Eiserfeld freut sich über jeden Besuch an beiden Turniertagen sowie auf zwei spannende sportlich faire Wettkämpfe. Für das leibliche Wohl wird an beiden Tagen bestens gesorgt sein.







