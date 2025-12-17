Wo ist der Schlüssel? – Ein Missgeschick, das jeden treffen könnte!

(wS/red) Siegen 17.12.2025 | Dies ist mal keine Eilmeldung über Blaulicht-Einsätze oder hitzige Polit-Debatten. Heute geht es um echte Nachbarschaftshilfe und ein Missgeschick, das wir wohl alle so oder so ähnlich schon einmal erlebt haben: Stress, Hektik – und plötzlich ist etwas weg, das da eigentlich nicht hingehört.

Es geschah heute in der Weidenauer Einkaufspassage bei OutdoorKnives. Inhaber Timo Wagener ist eigentlich ein Mann, der sein Handwerk versteht und einen kühlen Kopf bewahrt. Doch im Trubel des Tages passierte es: Er griff im Stress zur falschen Tüte.

Der Schlüssel in der Ballistol-Tüte

Das Problem: Timo hat einem Kunden versehentlich seinen eigenen Autoschlüssel mitgegeben. Der Schlüssel landete zusammen mit der gekauften Ware in einer grünen Ballistol-Einkaufstüte.

Timo weiß leider absolut nicht mehr, wann genau der Griff zur falschen Tüte passierte oder welcher Kunde nun unwissentlich seinen Fahrzeugschlüssel spazieren trägt. Fest steht nur: Der Schlüssel ist weg, und der Ärger ist groß.

Wir brauchen eure Mithilfe!

Habt ihr heute bei Timo in Weidenau eingekauft? Oder kennt ihr jemanden, der heute bei OutdoorKnives war? Schaut bitte unbedingt einmal in eure Einkaufstüten (besonders in die Ballistol-Tüten!).

Vielleicht wundert sich gerade jemand über ein metallisches Extra zwischen den neuen Outdoor-Utensilien. Timo wäre unendlich dankbar, wenn der ehrliche Finder sich meldet, damit er bald wieder „mobil“ ist.

Hier könnt ihr euch melden:

Geschäft: Outdoor & Knives (Timo Wagener)

Outdoor & Knives (Timo Wagener) Adresse: Hauptmarkt 16 – 18, 57076 Siegen (Weidenauer Einkaufspassage)

Hauptmarkt 16 – 18, 57076 Siegen (Weidenauer Einkaufspassage) Telefon: 0271 3131570

0271 3131570 E-Mail: t.wagener@outdoor-and-knives.de

