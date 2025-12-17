Expertin mit Herz: Lisa Rohleder und die Kraft der Reitpädagogik

(wS/red) Wenden 17.12.2025 | Wenn Pferde die Seele berühren: „equivalent“ in Wenden schenkt neue Lebensfreude

WENDEN. Es gibt Momente auf dem Hof Kaufmann in Wenden, in denen die Welt für einen Augenblick stillsteht. Momente, in denen keine Worte nötig sind, weil ein sanftes Schnauben oder das weiche Fell eines Pferdes mehr sagt als tausend Therapiesitzungen. Hier, im Herzen des Kreises Olpe, betreibt Lisa Rohleder ihr Herzensprojekt „equivalent – mit Pferden wachsen“.

Wer Lisa Rohleder beobachtet, sieht sofort: Da ist eine tiefe Verbindung. Wenn die 31-jährige staatlich anerkannte Sozialarbeiterin und ausgebildete Reittherapeutin mit ihren fünf Pferden spricht, ist das kein bloßes Kommandieren. Es ist ein Dialog auf Augenhöhe. Mit einer beeindruckenden Intuition baut sie Brücken zwischen Mensch und Tier – und genau diese Brücken sind es, die für viele Klienten zum Wegweiser aus der Krise werden.

Der „Türöffner“ auf vier Hufen

„Pferde werten nicht“, erklärt Lisa Rohleder mit einem sanften Lächeln. „Sie spiegeln uns einfach nur wider.“ In ihrer Arbeit fungieren die Tiere als Motivatoren und Türöffner. Ob Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung, Jugendliche mit ADHS oder Erwachsene nach schweren Schicksalsschlägen – das Beziehungsdreieck „Klient – Pferd – Therapeut“ schafft einen geschützten Raum, den herkömmliche Praxisräume oft nicht bieten können.

Die Altersspanne auf dem Hof Kaufmann ist beeindruckend: Der jüngste Klient ist gerade einmal ein Jahr alt, der älteste 69. Das zeigt: Für eine Begegnung mit der Seele eines Pferdes ist man nie zu jung oder zu alt. Besonders dort, wo „Therapiemüdigkeit“ herrscht oder klassische Hilfen an ihre Grenzen stoßen, setzt Lisa Rohleder an.

Ein Weg zurück ins Leben

Die Reittherapie ist weit mehr als „nur“ Reiten. Es geht um Motorik, Wahrnehmung und vor allem um das Selbstbewusstsein. Wenn ein Mensch mit einer körperlichen Beeinträchtigung, wie etwa einer Cerebralparese, spürt, wie die Wärme des Pferderückens die Muskeln lockert oder wie er durch sanfte Signale ein 500 Kilo schweres Tier lenken kann, wachsen Stolz und Lebensfreude.

„Wir aktivieren Ressourcen, die oft tief verborgen liegen“, erklärt die Therapeutin, die bereits seit ihrem vierten Lebensjahr im Sattel sitzt. Ihr theoretisches Fundament als Sozialarbeiterin kombiniert sie mit jahrelanger Expertise in der Pferdeausbildung. Für sie ist der artgerechte Umgang mit ihren vierbeinigen „Mitarbeitern“ oberstes Gebot – denn nur ein zufriedenes Pferd kann ein guter Partner in der Therapie sein.

Ein Appell an die Gemeinschaft

Trotz der sichtbaren Erfolge kämpft die tiergestützte Arbeit mit einer großen Hürde: den Kosten. Ein professioneller Betrieb mit fünf Therapiepferden in naturnaher Umgebung ist ein enormer Kostenapparat. „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, dass Kostenträger wie Jugendämter, Sozialämter oder der Landschaftsverband den nachhaltigen Wert dieser Arbeit noch stärker erkennen“, betont Rohleder.

Derzeit ist die Reittherapie oft eine Privatzahlerleistung. Doch in Sonderfällen gibt es Möglichkeiten der Kostenübernahme durch Kassen oder Ämter – hier bietet Lisa Rohleder eine umfassende Beratung an, um den Zugang für Betroffene so niedrigschwellig wie möglich zu gestalten.

Kontakt und Unterstützung

Wer Lisa Rohleder und ihre Arbeit kennenlernen möchte – sei es als potenzieller Klient, als Kostenträger oder als Unterstützer, der für das pferdegestützte Angebot spenden möchte – ist herzlich eingeladen, Kontakt aufzunehmen.

In der ruhigen, wertschätzenden Atmosphäre des Hofes Kaufmann wartet vielleicht genau der Impuls, der ein Leben wieder in Bewegung bringt. Denn wie Lisa Rohleder aus Erfahrung weiß: Manchmal hilft die bloße Anwesenheit eines Tieres, um mit dem eigenen Schicksal ein Stück weit besser umzugehen.

Informationen auf einen Blick:

Web/Mail: Termine zum persönlichen Kennenlernen nach Absprache.

Anbieter: equivalent – mit Pferden wachsen (Inhaberin Lisa Rohleder)

Ort: Hof Kaufmann, Wenden (Kreis Olpe)

Zielgruppe: Menschen aller Altersklassen mit geistigen, psychischen oder körperlichen Beeinträchtigungen.

Kontakt: Mobil: 0152-04908992

Mehr dazu auch auf equivalent-mitpferdenwachsen.de