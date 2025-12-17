Sportfreunde Siegen begrüßen Ratsbeschluss zur Rasenheizung

(wS/sfs) Siegen 17.12.2025 | Die Sportfreunde Siegen begrüßen die Entscheidung des Rates der Stadt Siegen, dem Einbau einer Rasenheizung im Leimbachstadion zuzustimmen. Der Beschluss stellt einen wichtigen Schritt für die sportliche Zukunft des Vereins und die nachhaltige Nutzung des Stadions dar.

Der 1. Vorsitzende der Sportfreunde Siegen, Roland Schöler:

„Die Sportfreunde Siegen sind ein wichtiger Imageträger für unsere Stadt und die gesamte Region. Umso dankbarer sind wir für den Ratsbeschluss zur Rasenheizung. Er ist nicht nur eine Investition in die Infrastruktur, sondern auch ein deutliches Zeichen der Wertschätzung und des Vertrauens in unseren Verein, das wir sehr zu schätzen wissen.“

Geschäftsführer Matthias Georg ordnet die Entscheidung mit Blick auf den sportlichen Bereich ein:

„Die verbesserten Rahmenbedingungen sind wichtig für unsere Zukunft, sie bringen für uns aber auch eine größere Verantwortung mit sich. Dieser Aufgabe stellen wir uns gerne mit der notwendigen Ruhe und dem klaren Anspruch, die Entwicklung der Sportfreunde Siegen sportlich konsequent weiterzuführen.“

Die Sportfreunde Siegen betonen gerne, dass sie die anfallenden Betriebskosten der Rasenheizung selbst tragen werden. Gleichzeitig bedankt sich der Verein ausdrücklich bei den Mitgliedern des Rates sowie bei der Stadtverwaltung für die sachliche, konstruktive politische Unterstützung und den offenen Dialog in den vergangenen Monaten.

Der Verein sieht in der Investition ein klares Bekenntnis zum Fußballstandort Siegen und zur Weiterentwicklung der sportlichen Infrastruktur. Mit Blick auf die kommende Spielzeit hoffen die Sportfreunde Siegen auf eine zügige Umsetzung der Maßnahme.