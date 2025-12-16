Offenes Singen zur Weihnachtszeit am Sonntag, den 28. Dezember ab 17 Uhr

(wS/hml) Siegen 16.12.2025 | Auch in diesem Jahr findet ein “Offenes Singen zur Weihnachtszeit” mit deutschen und englischen Weihnachtsliedern statt. Mitwirkende sind wieder der Kammerchor Weidenau und die Gruppe Neues Geistliches Lied unter Leitung von Helga Maria Lange und Thomas Maiworm an der Orgel. Als besonderer Gast ist die ukrainische Sängerin Olena Slobodyska eingeladen worde, die durch ihre Teilnahme an “The Voice of Germany” nun bekannt geworden ist und einige ukrainische Weihnachtslieder singen wird.

Es wird um eine Spende gebeten, die für das Kinderhospiz Balthasar bestimmt ist. 1998 wurde Deutschlands ältestes Kinderhospiz gegründet, das unheilbar kranken Kindern eine „rund um die Uhr“ betreute Rest-Lebenszeit mit schönen Momenten gewähren möchte. Rund 50 Prozent der Gesamtkosten müssen über Zuwendungen finanziert werden und das Hospiz ist auf Unterstützung angewiesen, vielen Dank für Ihre großzügige Spende!







