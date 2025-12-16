Schön, dass du da bist! Menschen auf dem letzten Weg begleiten

(wS/ca) Siegen 16.12.2025 | Ehrenamtliche Begleiterinnen und Begleiter sind eine tragende Säule der ambulanten Hospizarbeit. Um Menschen auf diese verantwortungsvolle Aufgabe vorzubereiten, bieten die Koordinationsstelle für Ambulante Hospizarbeit des Caritasverbandes Siegen-Wittgenstein e.V. und die Ambulante ökumenische Hospizhilfe Siegen e.V. gemeinsam einen neuen Befähigungskurs zur ehrenamtlichen Sterbebegleitung an.

Der Qualifizierungskurs startet im März 2026 und wird künftig beim Caritasverband in Südwestfalen e.V. durchgeführt. Er richtet sich an Menschen, die sich ehrenamtlich in der ambulanten Hospizarbeit engagieren möchten. Ehrenamtliche begleiten schwerstkranke und sterbende Menschen in ihrem Zuhause, im Krankenhaus oder im Pflegeheim und stehen ihnen sowie ihren Angehörigen in der letzten Lebensphase unterstützend zur Seite.

Die Ausbildung gliedert sich in einen Grund- und einen Aufbaukurs sowie begleitende Hospitationen. Zu Beginn steht die Auseinandersetzung mit eigenen Verlusterfahrungen im Mittelpunkt. Im weiteren Verlauf erwerben die Teilnehmenden umfassende Kenntnisse über die Bedürfnisse und das seelische Erleben schwerstkranker und sterbender Menschen. Weitere Themen sind unter anderem die Kommunikation mit Erkrankten und Angehörigen, die Begleitung von Menschen mit Demenz, palliativmedizinische und pflegerische Grundlagen, spirituelle Aspekte sowie der hilfreiche Umgang mit Trauernden. Ergänzt wird das Programm durch Erfahrungsberichte aus Bestattung, Seelsorge und ehrenamtlicher Praxis.

Ziel der Hospizarbeit ist es, sich an den individuellen Wünschen und Bedürfnissen der Betroffenen zu orientieren und ihnen sowie ihren Familien eine würdevolle Begleitung am Lebensende zu ermöglichen.

Interessierte können sich telefonisch oder per E-Mail informieren und anmelden. Anmeldeschluss ist der 6. Februar 2026. Ansprechpartnerinnen sind die Koordinatorinnen Maria Ermes-Soleymani und Christina Mertens.

Telefon: 0160 994 940 56

E-Mail: koordination-hospizarbeit@caritas-siegen.de

Foto: Caritas

