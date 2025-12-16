Feierstunde: Westnetz ehrt Mitarbeitende – stolze 370 Jahre Firmenzugehörigkeit

(wS/we) Siegen 16.12.2025 | Kurz vor Weihnachten werden beim Verteilnetzbetreiber Westnetz traditionell die Jubilare des Jahres geehrt. In diesem Jahr feierten Frauke Birnkammer, Roland Müller, Stefan Engelberth, Stefan Krell, Jürgen Weber, Michael Klein, Torsten Heinz und Frank Preuss ihr 40-jähriges sowie Cora Domnick und Michael Janetzki ihr 25-jähriges Dienstjubiläum.

Jana Kück, Leiterin Operatives Personalmanagement für die Region, bedankt sich: „Gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die wichtigste Ressource, die ein Unternehmen haben kann und davon haben wir sehr viele. Ich freue mich über die Ehrung der Kolleginnen und Kollegen für ihre jahrzehntelange Arbeit. Danke, dass ihr maßgeblich zum Unternehmenserfolg beigetragen habt und auch weiter werdet. Gerade durch den Fachkräftemangel kommt es auf eure Erfahrung an, um die Energiewende erfolgreich zu meistern“



Jannis Kolodzig, Betriebsratsvorsitzender in Siegen, ergänzt: „Die Kolleginnen und Kollegen sind der beste Beweis und Zeugnis für einen guten Arbeitgeber. Bei einer solch langen Betriebszugehörigkeit stimmen die Rahmenbedingungen und Perspektiven. Danke für die vielen Jahre geleistete Arbeit.“



Gemeinsam mit Führungskräften, dem Betriebsrat sowie Kolleginnen und Kollegen wurden in Siegen zehn Jubilare geehrt. Foto: Westnetz GmbH / Iris Krumm







