Siegener Abfallkalender liegt aus, Weihnachtsbäume werden abgeholt

(wS/si) Siegen 16.12.2025 | Wer einen Abfallkalender der Stadt Siegen in Papierform für das Jahr 2026 benötigt, erhält diesen ab sofort in den städtischen Bürgerbüros, bei der Stadtreinigung in der Fludersbach sowie in der Anlaufstelle Sicherheit in der Innenstadt. Der Online-Abfallkalender steht ab Donnerstag, 1. Januar 2026, auf der städtischen Homepage zur Verfügung.

Vorteil hierbei: Unter www.siegen.de/abfallkalender lässt sich auch eine Terminerinnerung per E-Mail einrichten, sodass einen Tag vor der Abholung eine Info zur anstehenden Abholung auf das Smartphone geschickt wird. Darüber hinaus können Bürgerinnen und Bürger über die Homepage ihren persönlichen Abfallkalender straßengenau als pdf-Datei zum Ausdrucken herunterladen.

Abfuhrtermine verschieben sich aufgrund der Feiertage

Die Stadtreinigung informiert außerdem darüber, dass sich die Abfuhrtermine aufgrund der Feiertage verschieben. Die Abfuhren von Montag, 22. Dezember 2025, bis einschließlich Donnerstag, 25. Dezember 2025, finden jeweils einen Werktag früher statt.

Entsorgung von Weihnachtsbäumen

In der dritten Kalenderwoche des neuen Jahres sammelt die Siegener Stadtreinigung die Weihnachtsbäume ein. Bürgerinnen und Bürger können ihre Tannen am regulären Abfuhrtag zur grauen oder braunen Tonne stellen. Sie müssen nicht gekürzt werden. Tannen und Tonnen werden dann von unterschiedlichen Fahrzeugen abgeholt bzw. geleert.

