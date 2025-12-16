Verstärkung für das Trainerteam der Sportfreunde Siegen: Marco Beier wieder Co-Trainer

(wS/spo) Siegen 16.12.2025 | Die Sportfreunde Siegen begrüßen Marco Beier zurück im Leimbachtal. Der 30-jährige Kölner verstärkt das Trainerteam ab sofort als Co-Trainer. Zudem wird Mo Aslan Teil des Trainerteams bleiben.

Bereits von 2015 bis 2019 trug Beier das Trikot der Sportfreunde. Nach dem verletzungsbedingten Karriereende schlug er den Trainerweg ein und sammelte unter anderem bei den Regionalligisten Düren und Rödinghausen wertvolle Erfahrungen. Als Inhaber der A-Lizenz bringt er fachliche Qualität und eine hohe Identifikation mit dem Verein mit.

„Marco bringt viel Fachwissen und neue Ideen mit. Der Austausch war von Beginn an sehr überzeugend – ich freue mich auf die Zusammenarbeit“, sagt Cheftrainer Boris Schommers. „Die Sportfreunde Siegen bedeuten mir viel. Umso mehr freue ich mich zurückzukehren und die Entwicklung der Mannschaft mitzugestalten. Ich war bereits sieben Jahre in Siegen und freue mich riesig auf die Mannschaft und die Heimspiele im Leimbachstadion“, erklärt Marco Beier.

Parallel bleibt Mo Aslan Teil des Trainerteams und füllt zudem künftig eine wichtige Schnittstelle zum SFS-Nachwuchs. Er ist künftig zweiter Co-Trainer der Herren und Übergangstrainer zur U19 und bildet damit ein wichtiges Bindeglied zwischen Jugend- und Seniorenbereich. „Die Verzahnung von Jugend und Herren ist ein zentraler Baustein unserer Strategie. Mit Mo Aslan schaffen wir klare Strukturen und Perspektiven für unsere Talente, die mithilfe seiner Koordination regelmäßig bei uns im Training weiterentwickelt werden“, betont Geschäftsführer Matthias Georg.

Die Sportfreunde Siegen heißen Marco Beier herzlich willkommen zurück und danken Mo Aslan für sein großes Engagement in den zurückliegenden Wochen.

Foto: Sportfreunde Siegen