Spielen, lachen, Leute treffen – „kreuztal spielt“ in der Stadtbibliothek Kreuztal

(wS/red) Kreuztal 16.12.2025 | Die Idee für den offenen Spielenachmittag entstand vor einiger Zeit beim Kreuztaler Ehepaar Maria Geisweid und Bernd Geisweid. Aus einer einfachen, aber wunderbaren Idee wurde schnell ein fester Termin im Veranstaltungskalender der Bibliothek. Seitdem treffen sich Jung und Alt regelmäßig, um gemeinsam Gesellschaftsspiele zu spielen und eine gute Zeit zu verbringen.

Ob Klassiker wie Mensch ärgere dich nicht, abwechslungsreiche Brettspiele oder Kartenspiele wie Skip-Bo und Romme – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und das Beste: Man muss kein Spieleprofi sein. Mitmachen, ausprobieren und Spaß haben steht ganz klar im Vordergrund.

Der offene Spieletreff findet jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat von 15:30 bis ca. 17:30 Uhr statt. Ganz ohne Anmeldung, kostenlos, barrierefrei und offen für Menschen jeden Alters. Einfach vorbeikommen, Platz nehmen und losspielen.

Mit viel Engagement begleiten Bernd Geisweid, Linda Donalies sowie das gesamte Team der Stadtbibliothek die Spielenachmittage. Die modernen, hellen Räumlichkeiten laden zum Verweilen ein – hier kann man entspannen, ins Gespräch kommen und neue Kontakte knüpfen. Auch die praktische Tiefgarage direkt unter dem Gebäude sowie der barrierefreie Zugang per Aufzug sind ein echter Pluspunkt.

Gemütlichkeit, Bildung und Spiel treffen hier aufeinander – und sorgen für Spaß und Lebensfreude mitten im Herzen von Kreuztal. Übrigens: Während der gesamten Öffnungszeiten der Bibliothek sind Besucherinnen und Besucher jederzeit herzlich willkommen.

Linda Donalies und ihr Team der Stadt Kreuztal sorgen für eine herzliche Atmosphäre und stehen den Besuchern der Bibliothek gerne für Fragen zur Verfügung.

Die nächsten Spieltermine:

📅 07. Januar

📅 21. Januar

📅 04. Februar

📅 18. Februar

📅 04. März

📅 18. März

📅 01. April

📅 15. April

📅 06. Mai

📅 20. Mai

📅 03. Juni

📅 17. Juni

ℹ️ Gut zu wissen

✔ Ohne Anmeldung

✔ Kostenlos

✔ Barrierefrei

✔ Für Menschen jeden Alters

Ob Brettspiele, Kartenspiele oder einfach nette Gespräche – hier ist jeder willkommen.

Einfach vorbeikommen, mitspielen und wohlfühlen!

Neugierig geworden? Dann schauen Sie doch einfach mal vorbei!

Kontakt:

Stadt Kreuztal · Stadtbibliothek

Marburger Straße 10

57223 Kreuztal

Telefon: 02732 / 51-412

Kreuztal spielt – und Sie sind herzlich eingeladen! 😊







