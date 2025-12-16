Zusammenhalt stärken: Stadt Hilchenbach und KI Siegen-Wittgenstein erarbeiten Konzept für außergewöhnliche Ereignisse

(wS/hi) Hilchenbach 16.12.2025 | Die Stadt Hilchenbach und das Kommunale Integrationszentrum Kreis Siegen- Wittgenstein (KI) haben in enger Zusammenarbeit ein umfassendes Präventionskonzept zur Aufrechterhaltung des zivilgesellschaftlichen Zusammenhalts erarbeitet.

Um Kommunen bei den wachsenden Herausforderungen einer gelingenden Integration zu unterstützen, fördert das KI die Etablierung eines Konfliktmanagementsystems vor Ort. Das Präventionskonzept dient als wichtiges Instrument des kommunalen Konfliktmanagements.

Das Konzept zielt darauf ab, Teilhabe und Integration in Hilchenbach konstruktiv zu gestalten, und ist konzipiert für den Umgang mit unerwarteten und außergewöhnlichen Ereignissen und Situationen, die den gesellschaftlichen Frieden und Zusammenhalt herausfordern können. Es stellt sicher, dass die Stadt Hilchenbach auch in Krisenzeiten oder bei unvorhersehbaren Entwicklungen handlungsfähig bleibt und den konstruktiven Dialog in der Stadtgesellschaft fördern kann.



„Der zivilgesellschaftliche Zusammenhalt ist ein wichtiges Gut unserer Gesellschaft.

Mit diesem Präventionskonzept schaffen wir eine wichtige Grundlage, um frühzeitig und besonnen auf Konflikte und Krisen reagieren zu können“, betont Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis.



Interne Kooperation und externe Expertise

Um die inhaltliche Tiefe und die praktische Relevanz des Präventionskonzeptes zu gewährleisten, wurde innerhalb der Stadtverwaltung Hilchenbach ein interdisziplinärer Arbeitskreis („Interkulturelles Deeskalations-Team Hilchenbach, kurz IDT) aus dem Fachdienst Soziales und Integration, dem Fachdienst Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung und dem Referat des Bürgermeisters gebildet. Gemeinsam mit den Experten des KI wurden die spezifischen Inhalte des Konzeptes erarbeitet, um eine passgenaue Strategie für die Stadt Hilchenbach zu entwickeln.

Als erfahrener Kooperationspartner im Bereich der kommunalen Integrationsarbeit unterstützt das KI nicht nur die Erstellung des Konzeptes. Es bietet der Stadt Hilchenbach auch zukünftig eine individuelle Beratung in akuten Krisensituationen an, um den Umgang mit unerwarteten und außergewöhnlichen Ereignissen professionell zu begleiten und den gesellschaftlichen Zusammenhalt aktiv zu fördern. Die langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem KI wird durch dieses gemeinsame Projekt nachhaltig vertieft.



Das KI steht der Stadt Hilchenbach seit vielen Jahren als verlässlicher Partner in Fragen der Integration und interkulturellen Öffnung zur Seite. „Das neue Präventionskonzept ist ein konkretes Ergebnis der engen Zusammenarbeit im Rahmen der Landesinitiative ,Kommunales Konfliktmanagement fördern –

Kommunen für Integration stärken‘ des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration. Es ermöglicht, im Bereich der Prävention die Stadt Hilchenbach in ihrer wichtigen Arbeit zu unterstützen“, erklärt Roman Mengel vom KI.



Umfassendes Konzept für Krisen und Konflikte

Das erarbeitete Präventionskonzept ist ein umfassendes Instrument, das sowohl strategische Grundlagen als auch praktische Hilfestellungen bietet. Es gliedert sich in einen detaillieren Handlungsleitfaden für integrationsbezogene Konflikte und diskriminierende Vorfälle, der klare Handlungsstufen und Ansprechpersonen definiert. Ergänzend enthält das Konzept einen Krisenkommunikationsplan mit vorbereiteten Textbausteinen und klaren Verantwortlichkeiten, der die schnelle und koordinierte Reaktion auf unerwartete und außergewöhnliche Ereignisse sicherstellt. Abschließend enthält das Konzept praktische Anhänge und Vorlagen, wie Checklisten für Deeskalationsgespräche, die eine systematische Bearbeitung von Vorfällen ermöglichen und so den zivilgesellschaftlichen Zusammenhalt nachhaltig sichern.



Das Präventionskonzept dient insbesondere dem Stab für außergewöhnliche Ereignisse der Stadtverwaltung als weitere Grundlage seiner Arbeit. Der bereits vor einiger Zeit aus einigen Beschäftigten gebildete, sogenannte SAE hat die Aufgabe, Krisen und Konflikte aller Art bezogen auf die Stadt Hilchenbach schnell und effektiv

aufzugreifen, zu bearbeiten und das Vorgehen zu koordinieren. Verena Simonazzi vom Fachdienst Soziales und Integration: „Mit der Implementierung des Präventionskonzeptes in die Dienstordnung Einsatz für den SAE bekräftigt die Stadt Hilchenbach ihr Engagement für eine offene, vielfältige und widerstandsfähige Stadtgesellschaft.“

Roman Mengel vom KI, Verena Simonazzi vom Fachdienst Soziales und Integration sowie Jörg Heiner Stein, Fachdienstleiter Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung, (von links) stellen das gemeinsam erarbeitete Präventionskonzept vor. Foto: Stadt Hilchenbach