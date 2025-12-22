News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Rekord bei Weihnachtsbaumaktion des Fördervereins des VfB Wilden

22. Dezember 20251
(wS/vfb) Wilnsdorf 22.12.2025 | Bereits zum 9. Mal fand am 12. und 13. Dezember ein Weihnachtsbaumverkauf auf der Artur-Reichmann-Sportanlage in Wilden statt. 
Der gemeinnützige Förderverein des VfB Wilden hatte den Baumverkauf organisiert und sorgte für eine reibungslose Umsetzung. 
Die Resonanz war hervorragend, erstmals wurde die 200er-Marke geknackt, 207 Weihnachtsbäume in den Qualitäten Nordmann Premium und Standard in verschiedenen Größen wurden verkauft, in Wilden und Wilnsdorf wurde zudem ohne Aufpreis ausgeliefert.
Sehr zufrieden zeigte sich Marc Mühlhahn, der die Aktion für den Förderverein federführend organisiert hatte: 
„Unser Helferteam hat tolle Arbeit geleistet. Schon am Freitag Abend waren wir fast ausverkauft, am Samstag haben wir dann noch Bäume nachgeholt. Der kleine Weihnachtsmarkt im und vor dem Sportheim vermittelte vorweihnachtliches Ambiente und lud zum Verweilen ein. Etliche Kunden haben den Kaufpreis durch eine Spende auch noch großzügig aufgerundet.“ 
Freude auch beim 1. Vorsitzenden des Fördervereins des VfB Wilden, Jens Boller: „Den Erlös aus Verkauf und Spenden stellt der Förderverein komplett für den Sportbetrieb der Jugendabteilung des VfB Wilden mit über 270 Kindern und Jugendlichen zur Verfügung, hier gibt es immer Bedarf für Sportgeräte, Sportausrüstung und sportbegleitende Veranstaltungen. Ein herzliches Dankeschön an das Helferteam und alle, die gekauft und gespendet haben!“

Foto: Förderverein des VfB Wilden

