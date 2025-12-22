Weihnachtsoratorium zum Mitsingen: Bach-Chor Siegen veranstaltet erneut ein SINGALONG-Konzert

(wS/bcs) Siegen 22.12.2025 | Am 26. Dezember findet in der Martinikirche Siegen eine besondere Aufführung von Bachs Weihnachtsoratorium statt. Wie schon 2023 wird das Werk auch in diesem Jahr als Mit-Sing-Erlebnis mit den Kantaten 1, 5 und 6 gestaltet. Wer mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen gemeinsam mit dem Bach-Chor Siegen am Montag den 22. Dezember zu proben. Voraussetzung für die aktive Teilnahme ist ein Klavierauszug. Für die Aufführung wird ebenfalls eine Eintrittskarte benötigt, diese ist sowohl für alle aktiven Teilnehmer als auch für alle Zuhörer über www.proticket.de erhältlich. Für Sängerinnen und Sänger, die die Kantaten noch nicht kennen oder sie seit längerer Zeit nicht mehr gesungen haben, stehen zahlreiche Onlineangebote zur Verfügung, die das Selbststudium unterstützen, darunter beispielsweise die Plattform cyberbass.org.

Die Probe am 22. Dezember dient vor allem der Auffrischung des Notentextes, dem gemeinsamen Singen sowie der Gewinnung größerer Sicherheit in der musikalischen Ausführung. Am Tag des Konzertes wird es um 18.00 Uhr noch eine letzte Probe für alle Mitwirkenden geben und um 19.00 Uhr beginnt die Aufführung. Weitere Informationen zur Veranstaltung und zu den Proben finden Sie auf www.bachchor.de.

Eintrittskarten für das Weihnachtsoratorium sind online auf www.proticket.de und an allen Proticket Vorverkaufstellen erhältlich.