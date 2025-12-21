Singen für die Weihnachtstradition: Chorkonzert sorgt für festliche Stimmung in der City-Galerie Siegen

(wS/hgm) Siegen 21.12.2025 | Auf regen Zuspruch stieß wieder das Weihnachtsingen am gestrigen Samstagnachmittag in der City-Galerie Siegen. Der Gemischte Chor Salchendorf, unterstützt von Sänger/innen des Chor-Ensembles „Notencocktail“ Eichen-Bockenbach brachte wieder eine Fülle der schönsten und bekanntesten Weihnachtslieder zum Vortrag.

Beide Formationen werden von Anush Mkrtchyan geleitet, die mit viel Charme, Temperament und

Elan das Dirigat führte. Es ist erstaunlich, welches Niveau an Dynamik und Stimmbildung sie in die

beiden Chöre gebracht hat.

Die Konzert- und Opernsängerin hat an der Musikhochschule der armenischen Hauptstadt Yerevan

klassischen Gesang studiert und mit Auszeichnung als Opernsängerin abgeschlossen. So absolvierte

sie ebenso erfolgreich ein Studium zur Chorleitung.

Auch die beiden „Weihnachtsengel“ Lena und Ariba – zwei nette Damen, die zum Team der City-

Galerie gehören, postierten sich in der Nähe des Chores und stellten sich gerne für den Fotografen in

Pose. Die beiden verteilten übrigens auch leckeres zum Naschen. Da kamen die vielen Zuhörer noch

einmal so gerne vorbei!



Text und Fotos: Hans-Gerhard Maiwald