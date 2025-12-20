News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Heute, 20.12.25 – Eröffnung der „Tiffany Stilbar“ in Siegen

20. Dezember 2025450
In der Sandstraße 137 in Siegen – in den Räumen der ehemaligen Pizzeria Rimini – feiert heute die neue Retro-Bar „Tiffany Stilbar“ ihre Eröffnung. Betreiber Sascha Wagener lädt ab 17 Uhr erstmals Gäste in das neu gestaltete Lokal ein, das ganz im Zeichen der 80er-Jahre steht. Ziel ist es, eine klassische Kneipe mit nostalgischem Flair zu schaffen, in der sich unterschiedliche Generationen begegnen können.

Die Bar überzeugt durch ein liebevoll zusammengestelltes Interieur mit Lounge-Bereichen, Sitzbänken und Ledersesseln. Typische Retro-Elemente wie ein Kicker, mehrere Dartautomaten und Billardtische prägen das Konzept. Ergänzt wird das Ambiente durch ausgewählte Vintage-Dekoration, darunter ein Motorrad und weitere originale Blickfänge aus vergangenen Jahrzehnten.

Auch musikalisch wird der Stil der Zeit aufgegriffen. Um 17 Uhr öffnen sich die Türen der „Tiffany Stilbar“ erstmals für die Öffentlichkeit. Die neue Bar versteht sich als Treffpunkt für alle, die Geselligkeit, Spiel und Nostalgie miteinander verbinden möchten.

Fotos S. Wagner

