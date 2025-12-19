Diakonie Klinikum: Auszeichnung für PD Dr. Marco J. Battista an der Universität Mainz

(wS/dia) Siegen 20.12.2025 | Das Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen hat einen weiteren Professor in seinen

Reihen: Die Johannes-Gutenberg-Universität Mainz hat den Chefarzt der Klinik für

Gynäkologie und Gynäkologische Onkologie am „Stilling“, Privatdozent Dr. Marco J. Battista,

zum außerplanmäßigen Professor ernannt. „Die Professur bedeutet für mich eine große Ehre

und Anerkennung meiner bisherigen wissenschaftlichen und klinischen Arbeit“, so Prof. Dr.

Battista. „Sie bestätigt, dass kontinuierliches wissenschaftliches Arbeiten sowie das Lehren

und Unterrichten junger Mediziner neben der täglichen Patientenversorgung anerkannt

werden.“

Die Verleihung der Urkunde erfolgte am Mittwoch (17.12.2025) an der Medizinischen

Fakultät der Mainzer Universität. Dort war Prof. Battista 15 Jahre tätig, bevor er im Januar

2024 nach Siegen ans Diakonie Klinikum wechselte. Die Forschungsschwerpunkte des

Mediziners umfassen vielfältige, aktuelle Fragen der gynäkologischen Onkologie. Seine

Publikationsliste enthält mehr als 100 wissenschaftliche Arbeiten, Buchbeiträge und

Leitlinienempfehlungen über das gesamte Fachgebiet der Frauenheilkunde. In seiner

Habilitationsschrift fasste er eigene und Forschungsergebnisse weiterer Wissenschaftler

über die Entstehung von Eierstockkrebs und der Vorläuferläsion aus dem Fimbrientrichter

des Eileiters zusammen. „Der Eierstockkrebs ist eigentlich ein Eileiterkrebs“, erläutert Prof.

Battista. „Dies ist mehr als eine akademische Spitzfindigkeit. Schon heute entfernen wir

deshalb Frauen vorsorglich die Eileiter bei jedweden Operationen am inneren Genitale,

sofern die Familienplanung abgeschlossen ist. Dies dient der Krebsvorsorge, solange noch

kein effektives Früherkennungsprogramm für Eierstockkrebs etabliert werden kann.“

Die Professur bringt zugleich neue Impulse für die Gynäkologie und Gynäkologische

Onkologie am Diakonie Klinikum. So haben Battista und sein Team in den vergangenen zwei

Jahren vier internationale Therapiestudien nach Siegen geholt und seine eigene Studie Frail-

SI aus Mainz gleich mit. In dieser versuchen Prof. Battista und seine Kollegen, die Bewertung

der Resilienz und Fragilität älterer Krebspatientinnen vor großen gynäkologisch-

onkologischen Operationen zu systematisieren. „Wir möchten die Risiken dieser

belastenden, lang andauernden Eingriffe am OP-Roboter oder offenen Bauch noch besser

einschätzen.“ Auch über diese Studie hinaus setze man im „Stilling“ auf neueste

wissenschaftliche Erkenntnisse, um die Patientinnen bestmöglich zu versorgen, so der

Chefarzt.

Die außerplanmäßige Professur ist ein Ehrentitel, der von Universitäten an Wissenschaftler

aufgrund besonderer Leistungen auf Antrag vergeben werden kann. Voraussetzungen sind

eine regelmäßige, selbstständige Lehrtätigkeit, die Abnahme von Staatsexamina der

Medizinstudenten, die Betreuung von Doktoranden und das Publizieren wissenschaftlicher

Arbeiten. Doch was motiviert Prof. Dr. Battista, neben der anspruchsvollen klinischen

Tätigkeit auch wissenschaftlich aktiv zu sein? „Nun, die ständige Selbstreflexion, Neugierde

und Wunsch besser zu werden.“ Jungen Ärztinnen und Ärzten empfiehlt Battista, sich

kritisch mit den Aussagen und Empfehlungen der akademischen Mütter und Väter

auseinanderzusetzen.

Prof. Dr. Marco J. Battista (links), Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Gynäkologische Onkologie am Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen, erhält die Urkunde über seine außerplanmäßige Professur an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz aus den Händen von Universitätspräsident Prof. Dr. Georg Krausch.

Foto: Diakonie in Südwestfalen