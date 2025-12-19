Camino-Hospizdienst: Erfolgreicher Abschluss des Qualifizierungskurses und Start des nächsten Kurses in 2026

(wS/car) Siegen – Olpe 20.12.2025 | Auch in diesem Jahr fand der Abschluss des Qualifizierungskurses für
ehrenamtlich Mitarbeitende des Hospiz- und Palliativpflegedienstes Camino statt. Es war ein
intensiver, bereichernder Kurs, der den Absolventinnen und Absolventen nicht nur fundiertes
Wissen vermittelte, sondern auch persönliche Einblicke in die Begleitung schwerstkranker
Menschen sowie deren Familien und Bezugspersonen gab. 16 engagierte Teilnehmende
haben sich dieser verantwortungsvollen Aufgabe gestellt und den Kurs erfolgreich
abgeschlossen.
Die praxisorientierte Schulung, die sowohl theoretische als auch praktische Elemente
vereinte, gab den Teilnehmenden tiefgehende Einblicke in die Themen Sterben, Tod und
Trauer und bereitete sie umfassend auf ihre zukünftige Arbeit vor. „Es war eine intensive,
aber sehr erfüllende Zeit. Wir haben nicht nur viel über unsere zukünftige Aufgabe gelernt,
sondern auch über uns selbst“, so eine der Kursteilnehmerinnen. Die Schulung bot nicht nur
wertvolle Fachkenntnisse, sondern schuf auch eine starke Gemeinschaft unter den
Teilnehmenden. Das Motto des Kurses „Couch oder Camino?“ trug dazu bei, dass sich die
Teilnehmenden bewusst für die anspruchsvolle und doch so sinnstiftende Aufgabe
entschieden haben.
Neuer Kursbeginn im Frühjahr 2026
Für alle, die ebenfalls Interesse an dieser wertvollen und erfüllenden Aufgabe haben, startet
im Frühjahr 2026 der nächste Qualifizierungskurs. Der Kurs ist wieder zentral im Caritas-
Beratungshaus in Olpe. Am 14. April 2026 um 18 Uhr findet ein Informationsabend im
Caritas-Zentrum Olpe, Gerberweg 2 statt, bei dem Interessierte mehr über die Inhalte des
Kurses erfahren und sich mit den Camino-Koordinatoren austauschen können. Der
Qualifizierungskurs bietet nicht nur Fachwissen, sondern auch die Möglichkeit, die eigene
Haltung zum Thema Leben, Sterben und Trauer zu reflektieren. „Man lernt nicht nur viel über
andere, sondern auch viel über sich selbst“, erklärt eine der letzten Kursteilnehmerinnen.
„Ob Sie sich ehrenamtlich einbringen möchten, entscheiden Sie erst am Ende des Kurses“,
so Caterina Breuer und Nicolai Quast (Camino-Verantwortliche Kreis Olpe). Gut ausgebildete
und erfahrene Camino-Koordinatoren begleiten die Teilnehmenden während des gesamten
Kurses. Der Informationsabend bietet eine gute Gelegenheit, unverbindlich mehr über die
Schulung und die Arbeit von Camino zu erfahren.
Ein Angebot, das Leben bereichert
Bei Camino arbeiten hauptberuflich und ehrenamtlich Mitarbeitende zusammen, um
schwerstkranken Menschen sowie ihren Familien und Bezugspersonen eine würdevolle
letzte Lebensphase zu ermöglichen.
Die persönliche Bereicherung und das Wissen, dass man einen entscheidenden Beitrag zu
einer würdevollen Begleitung leisten kann, sind es, die das Ehrenamt bei Camino so
besonders machen.
Interessierte können sich ab sofort für den kommenden Kurs anmelden. Anmeldungen sind
per E-Mail an caminokurs@caritas-suedwestfalen.de oder telefonisch unter 0173 6049666
möglich.
Christoph Becker (letzte Reihe, 2. v.r.) vom Vorstand des Caritasverbandes überreichte
gemeinsam mit Caterina Breuer von Camino (letzte Reihe, 2. v. l.) die Zertifikate an die
Absolventinnen und Absolventen. Die Camino-Koordinatoren aus dem gesamten Kreis Olpe
gestalteten einen gelungenen Kursabschluss (Anne Böhler erste Reihe, 1. v.l., Tanja Hilden
(letzte Reihe, 5. v.l.), Nicolai Quast (letzte Reihe 2 .v.r.), Mechtild Rohr (erste Reihe, 1. v.r.).