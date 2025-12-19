Camino-Hospizdienst: Erfolgreicher Abschluss des Qualifizierungskurses und Start des nächsten Kurses in 2026

(wS/car) Siegen – Olpe 20.12.2025 | Auch in diesem Jahr fand der Abschluss des Qualifizierungskurses für

ehrenamtlich Mitarbeitende des Hospiz- und Palliativpflegedienstes Camino statt. Es war ein

intensiver, bereichernder Kurs, der den Absolventinnen und Absolventen nicht nur fundiertes

Wissen vermittelte, sondern auch persönliche Einblicke in die Begleitung schwerstkranker

Menschen sowie deren Familien und Bezugspersonen gab. 16 engagierte Teilnehmende

haben sich dieser verantwortungsvollen Aufgabe gestellt und den Kurs erfolgreich

abgeschlossen.

Die praxisorientierte Schulung, die sowohl theoretische als auch praktische Elemente

vereinte, gab den Teilnehmenden tiefgehende Einblicke in die Themen Sterben, Tod und

Trauer und bereitete sie umfassend auf ihre zukünftige Arbeit vor. „Es war eine intensive,

aber sehr erfüllende Zeit. Wir haben nicht nur viel über unsere zukünftige Aufgabe gelernt,

sondern auch über uns selbst“, so eine der Kursteilnehmerinnen. Die Schulung bot nicht nur

wertvolle Fachkenntnisse, sondern schuf auch eine starke Gemeinschaft unter den

Teilnehmenden. Das Motto des Kurses „Couch oder Camino?“ trug dazu bei, dass sich die

Teilnehmenden bewusst für die anspruchsvolle und doch so sinnstiftende Aufgabe

entschieden haben.

Neuer Kursbeginn im Frühjahr 2026

Für alle, die ebenfalls Interesse an dieser wertvollen und erfüllenden Aufgabe haben, startet

im Frühjahr 2026 der nächste Qualifizierungskurs. Der Kurs ist wieder zentral im Caritas-

Beratungshaus in Olpe. Am 14. April 2026 um 18 Uhr findet ein Informationsabend im

Caritas-Zentrum Olpe, Gerberweg 2 statt, bei dem Interessierte mehr über die Inhalte des

Kurses erfahren und sich mit den Camino-Koordinatoren austauschen können. Der

Qualifizierungskurs bietet nicht nur Fachwissen, sondern auch die Möglichkeit, die eigene

Haltung zum Thema Leben, Sterben und Trauer zu reflektieren. „Man lernt nicht nur viel über

andere, sondern auch viel über sich selbst“, erklärt eine der letzten Kursteilnehmerinnen.

„Ob Sie sich ehrenamtlich einbringen möchten, entscheiden Sie erst am Ende des Kurses“,

so Caterina Breuer und Nicolai Quast (Camino-Verantwortliche Kreis Olpe). Gut ausgebildete

und erfahrene Camino-Koordinatoren begleiten die Teilnehmenden während des gesamten

Kurses. Der Informationsabend bietet eine gute Gelegenheit, unverbindlich mehr über die

Schulung und die Arbeit von Camino zu erfahren.

Ein Angebot, das Leben bereichert

Bei Camino arbeiten hauptberuflich und ehrenamtlich Mitarbeitende zusammen, um

schwerstkranken Menschen sowie ihren Familien und Bezugspersonen eine würdevolle

letzte Lebensphase zu ermöglichen.

Die persönliche Bereicherung und das Wissen, dass man einen entscheidenden Beitrag zu

einer würdevollen Begleitung leisten kann, sind es, die das Ehrenamt bei Camino so

besonders machen.

Interessierte können sich ab sofort für den kommenden Kurs anmelden. Anmeldungen sind

per E-Mail an caminokurs@caritas-suedwestfalen.de oder telefonisch unter 0173 6049666

möglich.



Christoph Becker (letzte Reihe, 2. v.r.) vom Vorstand des Caritasverbandes überreichte

gemeinsam mit Caterina Breuer von Camino (letzte Reihe, 2. v. l.) die Zertifikate an die

Absolventinnen und Absolventen. Die Camino-Koordinatoren aus dem gesamten Kreis Olpe

gestalteten einen gelungenen Kursabschluss (Anne Böhler erste Reihe, 1. v.l., Tanja Hilden

(letzte Reihe, 5. v.l.), Nicolai Quast (letzte Reihe 2 .v.r.), Mechtild Rohr (erste Reihe, 1. v.r.).