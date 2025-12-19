News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Wildschwein-Schäden: Spielplatz Gilbergstraße bis voraussichtlich Frühjahr gesperrt

20. Dezember 202514
(wS/ots) Siegen 20.12.2025 | Der Spielplatz Gilbergstraße in Eiserfeld muss wegen massiver Schäden durch Wildschweine gesperrt werden.

Wie die städtische Grünflächenabteilung informiert, haben die Tiere die komplette Rasenfläche „umgepflügt“. Die Sperrung wird voraussichtlich bis zum Frühjahr dauern.
Die Rasenfläche muss komplett gefräst und fachgerecht wiederhergestellt werden. Dies ist allerdings erst bei geeigneten Witterungsbedingungen möglich. Zusätzlich finden im nächsten Jahr Bauarbeiten am Zaun statt, die erneute Schäden verhindern sollen. Auf dem Spielplatz am Waldrand hatte es in der Vergangenheit immer wieder Schäden durch Wildschweine gegeben.

Der Spielplatz in der Gilbergstraße in Eiserfeld ist aktuell wegen massiver Wildschwein- Schäden gesperrt. (Foto: Stadt Siegen)

