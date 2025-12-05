Tannen mit Herz: Weihnachtsbaumverkauf für den guten Zweck 2025

(wS/red) Siegen 05.12.2025 | Wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt, ist es Zeit, innezuhalten. Hinter vielen Menschen liegt ein ereignisreiches Jahr, doch gerade die Vorweihnachtszeit mahnt uns, an jene zu denken, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Genau hier setzt eine liebgewonnene Tradition an: Der Weihnachtsbaumverkauf für den guten Zweck steht in den Startlöchern.

Pünktlich zu Nikolaus, am Samstag, den 06.12.2025, fällt der Startschuss. Das Team rund um Gärtnermeister Moritz Bender steht bereit, um wieder Tausende Euro für wohltätige Zwecke in der Region zu sammeln. „Wir wollen genau dort helfen, wo es nötig ist – direkt vor unserer Haustür“, erklärt das Organisationsteam die Motivation.

Drei Projekte im Fokus In diesem Jahr hat sich das Team drei konkrete Empfänger für die Spenden ausgesucht. Unterstützt werden die Initiative „Helfen macht Schule!“, die „Aktion Lichtblicke“ von Radio Siegen sowie die DRK Kinderklinik in Siegen. Wer hier seinen Baum kauft, sorgt also nicht nur für Weihnachtsstimmung im eigenen Wohnzimmer, sondern schenkt auch Hoffnung und konkrete Hilfe für Kinder und Familien in Not.

Voller Einsatz bei Wind und Wetter Die Auswahl vor Ort lässt dabei keine Wünsche offen. An insgesamt acht Verkaufstagen bieten die zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer wunderschöne Exemplare an – von der klassischen Nordmanntanne über die Nobilistanne bis hin zur Blaufichte. Dabei scheut das Team rund um Moritz Bender keine Mühen: „Wir stehen bei Wind und Wetter bereit“, heißt es aus dem Team.

Ein besonderer Dank gilt dabei auch der Firma Baustoff Göbel GmbH. Das Unternehmen stellt sein Gelände an der Breite Straße 29 in Siegen-Weidenau erneut kostenlos zur Verfügung und maximiert damit die Spendensumme, da keine Mietkosten anfallen.

Öffnungszeiten und Anfahrt Der Verkauf ist an den Aktionstagen jeweils von 09:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Die genauen Verkaufstage sind auf den ausgelegten Flyern und Aushängen zu finden. Das gesamte Team freut sich auf zahlreiche Besucher, um am Ende wieder eine stolze Spendensumme an die drei Projekte übergeben zu können.

Infokasten (für die schnelle Übersicht):

Weihnachtsbaumverkauf für den guten Zweck

Erlös zugunsten: Helfen macht Schule!, Aktion Lichtblicke (Radio Siegen), DRK Kinderklinik Siegen

Start: 06.12.2025

Ort: Gelände Baustoff Göbel GmbH, Breite Straße 29, 57076 Siegen–Weidenau

Uhrzeit: An 8 Verkaufstagen von 09:00 – 18:00 Uhr

Angebot: Nordmanntannen, Nobilistannen, Blaufichten