Glanzvoller Auftakt des Kreuztaler Weihnachtsmarktes 2025 – Lichterglanz in der City

(wS/red) Kreuztal 04.12.2025 | Mit strahlenden Lichtern, festlicher Musik und einem herzlichen Miteinander wurde am heutigen Donnerstag, 04.12.2025, der Kreuztaler Weihnachtsmarkt Lichterglanz in der City offiziell eröffnet. Zahlreiche Besucher strömten bereits am ersten Tag in die festlich geschmückten Kreuztaler City zum Roten Platz, um bei der feierlichen Eröffnung durch Bürgermeister Michael Kolodzig dabei zu sein. Seine Ansprache setzte den perfekten Startpunkt für ein vorweihnachtliches Wochenende voller Atmosphäre, Begegnungen und Genuss.

Musikalische Höhepunkte direkt zum Auftakt

Das heutige Programm bot abwechslungsreiche Live-Musik und stimmungsvolle Beiträge:

🎶 Thomas Frevel Musikschule begeisterte mit musikalischen Darbietungen junger Talente.

🎤 Das Nick March Trio sorgte mit gefühlvollen Songs für Gänsehautmomente.

🛋️ Lou Dynia verzauberte die Gäste mit ihren intimen „Wohnzimmerkonzerten“, die eine besonders warme und persönliche Stimmung schufen.

Die Mischung aus mitreißenden Klängen und besinnlicher Musik ließ sofort Weihnachtsmarktstimmung aufkommen und begeisterte Publikum jeden Alters.

Handgemachtes, Köstliches & ein liebevolles Rahmenprogramm

Zwischen liebevoll dekorierten Hütten boten Kunsthandwerker aus der Region hochwertiges Kunsthandwerk und Handgemachtes an – von filigranen Schmuckstücken bis zu kreativen Holz- und Textilarbeiten.

Dazu lockten duftende weihnachtliche Leckereien wie gebrannte Mandeln, heißer Apfelpunsch, Waffeln und herzhaftes Streetfood.

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit vielen kleinen Besonderheiten lädt in den kommenden Tagen dazu ein, immer wieder Neues zu entdecken.

Öffnungszeiten 2025

Donnerstag, 04.12. – 16:00 bis 22:00 Uhr

– 16:00 bis 22:00 Uhr Freitag – 15:00 bis 22:00 Uhr

– 15:00 bis 22:00 Uhr Samstag – 12:00 bis 22:00 Uhr

– 12:00 bis 22:00 Uhr Sonntag – 11:00 bis 19:00 Uhr (Ende: 07.12.2025)

Fotos folgen