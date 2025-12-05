News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
wirSiegen verlost 5 x „Die große Siegerland-Filmedition“ von www.heimat-flimmern.de

5. Dezember 202557
(wS/red) Kreuztal 05.12.2025 | Vor wenigen Wochen berichteten wir über „Die große Siegerland-Filmedition“ – eine exklusive Filmsammlung mit 19 überwiegend historischen Filmen aus und über Siegen-Wittgenstein und die angrenzenden Nachbargebiete. Die Edition wird auf einem modernen Datenträger präsentiert, einem USB-Stick hübsch verpackt.

Mit insgesamt über 1.000 Minuten Laufzeit ein echtes Highlight nicht nur für die Weihnachtsfeiertage. Das älteste Filmdokument der Sammlung geht rund 100 Jahre in die Vergangenheit zurück.

Mehr dazu in unserem Artikel vom 13.11.2025: https://wirsiegen.de/2025/11/die-grosse-siegerland-
filmedition-2025-geschichte-in-bewegung/425748/

Für unsere treuen wirSiegen-Leser gibt es jetzt die Chance, eine von fünf „Siegerland-Filmeditionen“ kostenfrei zu erhalten.

Zur Teilnahme genügt eine E-Mail mit dem Betreff „Verlosung“ an unseren Partner Heimatflimmern info@heimat-flimmern.de
Einsendeschluss ist der 12. Dezember 2025 um 12:00 Uhr.
Die Verlosung findet unter Ausschluss des Rechtswegs statt.

Alle Teilnehmer werden nach der Ziehung per E-Mail informiert, ob sie gewonnen haben oder nicht.
Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück.

Hinweis zum Datenschutz:
Wir beachten die Vorgaben der DSGVO. Die im Rahmen der Verlosung erhobenen Daten
(insbesondere die E-Mail-Adressen) werden ausschließlich für die Durchführung der Ziehung, die
Mitteilung ob die Teilnahme erfolgreich war sowie für die Abwicklung und Klärung des
Versandweges verwendet. Nach Abschluss der Verlosung werden alle Daten gelöscht.

Mehr dazu auch auf: https://heimatflimmern.com/

Vorheriger Beitrag Tannen mit Herz: Weihnachtsbaumverkauf für den guten Zweck 2025

