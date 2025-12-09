tonArt lädt zum Wiedersehen-Konzert in die Martinikirche ein

(wS/ta) Siegen 09.12.2025 | Zehn Jahre ist es her, dass sich das Vokalensemble tonArt von der Bühne verabschiedet hat – und doch ist die Musik geblieben. Nun kehrt die sechsköpfige Gruppe für ein besonderes Wiedersehen-Konzert zurück – begleitet von einer dreiköpfigen Band mit Hartmut Sperl (Piano), Mario Mammone (Bass) und Florian Schnurr (Drums), die den warmen Klang der Stimmen feinfühlig ergänzt.

Inmitten der hektischen Tage zwischen Weihnachten und Jahreswechsel lädt tonArt zu einer Auszeit für Herz und Seele in die Siegener Martinikirche ein: mit Musik die berührt, verbindet und den Zauber des ursprünglichsten Instruments der Welt spürbar macht – der menschlichen Stimme. Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Programm voller Gefühl und Klangfarben – von leisen Momenten bis zu mitreißender Energie. Ein Abend, der Erinnerungen weckt, Neues entstehen lässt und zeigt, dass Musik Brücken baut – über die Jahre hinweg. Ein Wiederhören. Ein Wiedersehen. Ein Erlebnis. Eintrittskarten für Sonntag, den 28.12.2025 um 17 Uhr sind ab sofort zum Preis von 18 Euro (ermäßigt 12 Euro) erhältlich bei: Alpha Buchhandlung am Kölner Tor, Buchhandlung Mankelmuth in Kreuztal und Weidenau.



tonArt konzertierte bis zu seinem Abschied über zwölf Jahre u.a. im Kultuhaus LYZ, in der Martinikirche und vor allem im Apollo Theater Siegen. Darunter an etwa 40 Abenden gemeinsam mit Jan Vering und einer Band von Siegerländer Spitzenmusikern im Martin-Luther-King-Programm „Ich habe einen Traum“, der erfolgreichsten Eigenproduktion in der Geschichte dieses Theaters. Hinzu kamen Konzerte mit Siegfried Fietz, der Marburger Philharmonie und rund 15 Weihnachtskonzerte mit Dieter Falk und Söhnen. Auch außerhalb der Region wurde tonArt bekannt. Etwa durch Konzerte im Bochumer Schauspielhaus und auf den Deutschen Chorfesten in Frankfurt und Bremen, wo sie den Chorverband NRW musikalisch vertraten. Doch nun, nachdem sich der Abschied von der öffentlichen Bühne zum 10. Mal jährt, gibt es auf vielfachen Wunsch und unzählige Nachfragen ein kleines Wiedersehen – übrigens in Originalbesetzung.

tonArt bei seinem Abschiedskonzert 2015 im Apollo Theater Siegen.