Aufgrund von Versammlungen: Hilchenbacher Dammstraße am 13. Dezember gesperrt

9. Dezember 20255
(wS/ots) Hilchenbach 09.12.2025 | Am Samstag, 13. Dezember, wird, wie bei vergangenen Versammlungen, in der Hilchenbacher Stadtmitte die Dammstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt.
Ebenso betroffen sind hier die öffentlichen Parkflächen in der Dammstraße.

Die Sperrung beginnt am Samstag, 13. Dezember, um 7:00 Uhr und endet am Sonntag, 14. Dezember, um 7:00 Uhr. In dieser Zeit darf die Straße nicht befahren und entsprechend auch nicht dort geparkt werden. 

Die betroffenen Anwohnenden sollten ihre Fahrzeuge, sofern im entsprechenden Zeitraum benötigt, zeitlich vor der Sperrung außerhalb abstellen.
Die Sperrungen sind notwendig, da am 13. Dezember im Hilchenbacher Stadtkern rund um die Dammstraße Versammlungen stattfinden.

Diese Maßnahme wird sowohl durch Kräfte der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein als auch durch die Ordnungsbehörde der Stadt Hilchenbach begleitet.

Die Stadt Hilchenbach bittet um Verständnis für die mit den Versammlungen einhergehenden Beeinträchtigungen.

