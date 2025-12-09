News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen

Stadtteile

70.000 Euro Schaden: Polizei mahnt nach Unfall auf L730 in Burbach zur Aufmerksamkeit im Straßenverkehr

9. Dezember 2025363
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Burbach 09.12.2025 | Am Montagnachmittag (08.12.2025) ist es zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen auf der L730 in Burbach gekommen.

Eine 52-jährige Mini-Fahrerin war gegen 15:20 Uhr über die L730 in Richtung Oberdresselndorf unterwegs. Zur selben Zeit befuhr ein 46-jähriger Audi-Fahrer die Strecke in die entgegenkommende Richtung. Während der Fahrt bediente der 46-Jährige sein Radiodisplay. Aufgrund der Ablenkung geriet er in den Gegenverkehr und prallte mit der 52-jährigen Mini-Fahrerin zusammen.

Die Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Die 52-Jährige wurde mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Für die Unfallaufnahme war die L730 zeitweise nur einspurig befahrbar.

Es entstand ein Sachschaden von rund 70.000 Euro.

Aufgrund des Unfalls möchte die Polizei Siegen-Wittgenstein nochmal darauf hinweisen, beim Autofahren immer aufmerksam zu bleiben. Ablenkungen durch Bedienen von Radiodisplays, Handys etc. können zu schweren Verkehrsunfällen führen.

Das Verkehrskommissariat Siegen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Foto: wirSiegen.de

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Diebstahl mit Computerbetrug - Polizei sucht zwei Tatverdächtige

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
« NovemberJanuar »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten