Diebstahl mit Computerbetrug – Polizei sucht zwei Tatverdächtige

9. Dezember 2025596
(wS/ots) Neunkirchen 09.12.2025 | Die Polizei Siegen-Wittgenstein fahndet nach zwei Tatverdächtigen, die aufgrund eines Diebstahls mit anschließendem Computerbetrug gesucht werden.

Zwei bislang unbekannte Männer haben am 26.04.2024 Bankkarten entwendet und anschließend an einem Geldausgabeautomaten in Neunkirchen Bargeld abgehoben. Die Tatzeit kann auf 11:50 Uhr bis 12:05 Uhr eingegrenzt werden.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

   - männlich
   - ca. 40 Jahre
   - ca. 180 cm
   - kräftige Statur
   - dunkle kurze Haare, Vollbart
   - Bekleidung: beige Jacke, hellblaue Jeans, weiße Schuhe

Person 2:

   - männlich
   - ca. 35 Jahre
   - ca. 170 cm
   - schlanke Statur
   - dunkle Haare, Vollbart
   - Bekleidung: helle Kappe, hellbraune Jacke, blaue Jeans, weiße 
     Schuhe

Bilder der Personen können unter dem folgenden Link eingesehen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/188700

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der 0271 / 7099 – 0.

Warum erscheinen Fahndungsfotos oft so spät?

Surftipp: Nicht selten lauten Kommentare unter Fahndungsaufrufen in Social Media „Hätte man das nicht früher veröffentlichen können? Jetzt ist der Täter doch über alle Berge.“ Eine Antwort gibt es HIER!

