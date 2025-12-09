TuS Ferndorf kündigt großen „Tag des Handballs“ am 24. Januar 2026 an

(wS/Red) Kreuztal 08.12.2025 | Ein Tag für die ganze Handball-Familie in der Sporthalle Stählerwiese

Der TuS Ferndorf lädt am Samstag, den 24. Januar 2026, zu einem echten Highlight der Wintervorbereitung ein: dem Tag des Handballs in Zusammenarbeit mit dem Förderkreis der Handballabteilung des VTV Freier Grund. Ein kompletter Tag, der ganz im Zeichen der TuS-Ferndorf-Familie steht – mit Spielen von der Jugend über die zweite Mannschaft bis hin zum großen Topspiel unserer Bundesligamannschaft am Abend. Sport, Emotionen, Begegnung und Vereinsleben vereinen sich an diesem Tag zu einem besonderen Erlebnis für alle Generationen.

Ein Tag für alle – von morgens bis abends Handball pur in der Sporthalle Stählerwiese

Der Tag des Handballs startet bereits am Vormittag und bietet durchgehend hochklassigen und leidenschaftlichen Vereinssport:

11:30 Uhr – E1-Jugend (2-fach Halle)

TuS Ferndorf – HSG Lüdenscheid 2

13:00 Uhr – D2-Jugend (3-fach Halle)

TuS Ferndorf – TuS Grünenbaum

15:00 Uhr – A-Jugend (3-fach Halle)

TuS Ferndorf – TV Vreden

17:00 Uhr – TuS Ferndorf II (3-fach Halle)

TuS Ferndorf – PSV Recklinghausen

Damit zeigt der TuS Ferndorf an diesem Tag die gesamte Breite seiner Handballabteilung – von den jüngsten Talenten bis zu den ambitionierten Leistungsteams. Eltern, Fans, Freunde, Nachbarn und Handballbegeisterte können viele Stunden lang die Atmosphäre eines lebendigen Vereins erleben, der für mehr steht als nur Sport: für Zusammenhalt, Engagement und eine starke Gemeinschaft.

Höhepunkt des Tages: Das Bundesligaduell TuS Ferndorf – HSG Wetzlar

Der sportliche Höhepunkt folgt am Abend um 19:30 Uhr. Dann trifft der TuS Ferndorf als Zweitligist auf die HSG Wetzlar (1. Bundesliga).

Ein echtes Handball-Highlight, das nicht nur Spannung verspricht, sondern auch zeigt, welchen großen sportlichen Anspruch der Verein verfolgt. Mit der HSG Wetzlar kommt ein traditionsreicher Erstligist in die Stählerwiese – ein Ausrufezeichen in der Region und ein besonderes Erlebnis für alle Fans.

Die volle Halle, die besondere Atmosphäre und die enge Verbundenheit der Ferndorfer Handballfamilie werden dieses Spiel zu einem emotionalen Abschluss eines ohnehin außergewöhnlichen Tages machen.

Ein Tag für alle Handball-Fans, die TuS-Familie – und für neue Gesichter

Mit dem Tag des Handballs will der TuS Ferndorf nicht nur Sportbegeisterte anziehen, sondern ausdrücklich auch Familien, Kinder, Jugendliche und alle, die den Verein näher kennenlernen möchten. Begegnung, Nähe und echte Vereinskultur stehen im Mittelpunkt.

Über den ganzen Tag hinweg ist für ein sportliches und familiäres Umfeld gesorgt – ein idealer Anlass, um gemeinsam Zeit zu verbringen, unseren Sport zu feiern und den TuS Ferndorf als lebendige Gemeinschaft zu erleben.

Tickets & Vorverkauf

Eintrittspreise:

• Erwachsene: 16,00 €

• Kinder & Jugendliche (8–17 Jahre): 10,00 €

(inkl. Schüler, Studenten, Azubis)

Vorverkaufsstellen:

• Bei allen Heimspielen des TuS Ferndorf (Tageskasse Sporthalle Stählerwiese)

• Geschäftsstelle TuS Ferndorf, Kreuztal – Grabenstraße 6

• Parfümerie Münker, Neunkirchen

Bericht: Verein/PeterTrojak/KI

Foto: Verein