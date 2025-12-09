PUSH-Festival am 11. April 2026: Jetzt als Band bewerben!

(wS/hi) Hilchenbach 09.12.2025 | Frische Musik, wilde Shows und ganz viel Abwechslung – dafür steht das Hilchenbacher PUSH-Festival schon seit einigen Jahren. Auch 2026 geht es wieder in die nächste Runde. Musikfans können sich schon mal Samstag, 11. April, am kmd in Dahlbruch, im Kalender notieren.



Wer als Band dabei sein möchte, kann sich ab sofort bewerben. Gesucht werden Nachwuchsmusikerinnen und -musiker bis 27 Jahren aus den Genres Metal, Punk und Rock, die Lust haben, das Publikum zu begeistern. Ob donnernde Riffs, wütende Vocals oder knallige Punk-Attitüde – junge Bands aus Südwestfalen und Nordrhein-Westfalen bekommen hier die Chance, sich zu beweisen, Kontakte zu knüpfen und ihre Songs vor echtem Festivalpublikum zu spielen.

Die Bewerbungen werden ab Mittwoch, 10. Dezember, bis Samstag, 10. Januar, unter www.push-ev.de entgegengenommen. Die Bands werden von einer Jury aus Szeneprofis und Festival-Organisatorinnen und -organisatoren ausgewählt.

Weitere Infos gibt es bei Simon Müller, zweiter Vorsitzender von PUSH e.V., unter festival@push-ev.de