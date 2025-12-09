„Ihr Beitrag für unsere Gesellschaft ist unverzichtbar“ – Stadt Hilchenbach ehrt Ehrenamtliche mit Spenden und Imagefilm

(wS/hi) Hilchenbach 09.12.2025 | Als Organisatorin hätte sich Patricia Vanderlinden, Beauftragte für ehrenamtliches Engagement der Stadt Hilchenbach, keinen besseren Tag aussuchen können.

Am internationalen Tag des Ehrenamts, der jährlich am 5. Dezember begangen wird, hatte sie etliche Vereinsvertreterinnen und -vertreter sowie ehrenamtlich Engagierte in den kmd in Dahlbruch eingeladen, um deren Arbeit auf verschiedene Arten zu honorieren. Über 100 Personen aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Heimatpflege, Sportverein, Gesundheit oder Feuerwehr waren der Einladung gerne gefolgt.



Mit viel Humor führte die Sauerländer Kabarettistin Hettwich vom Himmelsberg alias Anja Geuecke gekonnt durch den kurzweiligen Abend. Während ihrer unterhaltsamen Moderation dankte sie zunächst den Ehrenamtlichen für ihre weitreichende Arbeit, sprach aber später auch ernstere Themen, wie Nachwuchssorgen im Verein oder den ährlichen Stress zur Weihnachtszeit, an.



Sparkassen-Vorstandsmitglied Tillmann Reusch hatte es sich ebenfalls nicht nehmen lassen, die traditionelle Spendenübergabe in Höhe von jeweils 300 Euro pro Verein persönlich durchzuführen und verlas gemeinsam mit Stadtrat Christoph Ermert jeden einzelnen der 33 Spendenempfänger. In ihren Grußworten hatten die beiden im Vorhinein ihre Hochachtung und Wertschätzung für die wertvolle und wichtige Vereinsarbeit verdeutlicht. Bezogen auf den kmd, das neugebaute Freizeit- und Kulturgebäude in Dahlbruch, sagte Christoph Ermert: „Wir als Stadt können Gebäude bauen und Dorfplätze gestalten. Aber am Ende sind Sie alle es, die dafür sorgen, dass dort Gemeinschaft entsteht“ und führte weiter aus: „Ihr Beitrag ist für unsere Gesellschaft unverzichtbar“. Dass sich Hilchenbach im Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden mit Hinblick auf die hohe Anzahl an Vereinen heraushebt, wurde ebenfalls betont. Aus Sicht der Stadtverwaltung könne man sich im Notfall auf dieses „Sicherheitsnetz“ verlassen und wolle weiterhin genügend Voraussetzungen schaffen, dass die Freude am Ehrenamt nicht verloren gehe.

Eine ganz besondere Ehrung unter reichlich Applaus fand im Anschluss an die Spendenübergabe statt. Weil sie über 25 Jahre ihr Ehrenamt ausüben, konnten sich mehrere langjährig engagierte Bürgerinnen und Bürger über die Übergabe der Jubiläums-Ehrenamtskarte sowie weitere Präsente freuen. Für die Tätigkeit im Bereich Feuerwehr wurden ausgezeichnet:

Thomas Thiel, Thomas Rücker, Frank Klein, Christian Müller, Andreas Busch, Dirk Braukmann, Henning Bless und Britta Neuhaus.

Die Brüder Tomas und Casten Irle erhielten die Karte für ihre langjährige Tätigkeit beim TuS Hilchenbach, insbesondere bei der Faustball-Abteilung.

Über 50 Vereine und Institutionen hatten sich im Vorfeld für dieses Projekt beworben, um über ihre jeweilige Arbeit zu berichten und die Freuden, Leiden und Herausforderungen der Vereinsarbeit näher zu beleuchten.

Für die Dreharbeiten konnte der Müsener Filmemacher Rainer Fränzen gewonnen werden, der die ausgelosten 19 Vereine in Form von Interviews und verschiedenen Aufnahmen begleitete. An insgesamt neun Drehtagen war er quer durch das Stadtgebiet unterwegs, um die Impressionen mit Kamera und Mikrofon einzufangen. Aus dem vierstündigen Rohmaterial einen aussagekräftigen Imagefilm von nur 25 Minuten zu

schneiden, fiel dem Regisseur nicht ganz leicht, wie er im Interview mit Hettwich vom Himmelsberg verriet: „Um jede Szene, die ich rausschneiden musste, tat es mir leid.“



Trotz der radikalen Kürzung fand der gezeigte Film großen Zuspruch beim Publikum und wurde mit Begeisterung bejubelt. Hier wurde zum Abschluss des Abends noch einmal ganz deutlich: Hilchenbach kann Ehrenamt!

Tillmann Reusch von der Sparkasse Siegen und Stadtrat Christoph Ermert (vorne links, sitzend) im Gruppenfoto mit den glücklichen Spendenempfängerinnen und Spendenempfängern.

Moderatorin Hettwich vom Himmelsberg (links) im Interview mit Patricia Vanderlinden, Beauftragte für ehrenamtliches Engagement der Stadt Hilchenbach, sowie Filmemacher Rainer Fränzen.

25 Jahre in einer ehrenamtlichen Tätigkeit verlieh Feuerwehrleiter Karsten Lewitz (2. von links) einige Jubiläums-Ehrenamtskarten. Fotos: Stadt Hilchenbach