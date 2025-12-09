Bad Laaspher Schokoladen-Adventskalender – Gewinner gezogen

(wS/tks) Bad Laasphe 09.12.2025 | Wer im Besitz eines Bad Laaspher Schokoladen-Adventskalenders ist, sollte sich die Rückseite ganz genau ansehen. Wer dort die Nummer 145 findet, darf sich freuen!

Ab sofort bis einschließlich 31. Januar 2026 kann sich der glückliche Besitzer des Kalenders mit der gezogenen Nummer bei der TKS im Haus des Gastes gegen Vorlage des Exemplars sagenhafte 500 € Weihnachtsgeld in bar abholen.

Wer jetzt nicht gewonnen hat, muss nicht traurig sein. Der Bad Laaspher Adventskalender geht weiter und bietet noch bis zum 24.12. täglich die Chance auf attraktive Tagespreise sowie einen weiteren Hauptgewinn von 500€ Weihnachtsgeld. Einfach am Aktionstag den jeweiligen Händler/Gastronom/Dienstleister besuchen, Los ausfüllen und die weitere Gewinnchance nutzen. Die teilnehmenden Händler und deren Aktionstage finden sich ebenfalls auf der Rückseite der Schoko-Kalender oder online auf der Bad Laaspher Facebook und Instagram Seite sowie auf der Homepage der TKS www.tourismus-badlaasphe.de.