VTV Freier Grund veranstaltet Indoorcycling Marathon

(wS/vtv) Neunkirchen 09.12.2025 | Der VTV Freier Grund organisiert erneut den beliebten Indoorcycling Marathon.

Die Veranstaltung findet am 16. und 17.1.2026 in der Mehrzweckhalle Salchendorf statt und verspricht ein sportliches Highlight für alle Indoorcycling-Enthusiasten.

Der Indoorcycling Marathon, der bereits zum 12. Mal ausgetragen wird, bietet Teilnehmern

die Möglichkeit, auf 80 bereitgestellten Bikes ihre Ausdauer und Fitness unter Beweis zu

stellen. Die Veranstaltung beginnt am Freitag um 17 Uhr und am Samstag um 10 Uhr und

erstreckt sich über mehrere Stunden, in denen verschiedene Instruktoren die Teilnehmer mit

motivierender Musik und abwechslungsreichen Programmen begleiten.

„Diese Veranstaltung ist nicht nur ein sportliches Ereignis, sondern auch eine großartige

Gelegenheit für die Gemeinschaft, zusammenzukommen und gemeinsam aktiv zu sein.“,

freut sich VTV-Vorstandssprecher auf das Event. Der Erlös der Veranstaltung kommt dem

Verein Menschen für Kinder e.V. und der Kinder- und Jugendarbeit im VTV Freier Grund zu

Gute.

Interessierte können sich auf der Website des VTV Freier Grund (www.vtv-freier-grund.de)

anmelden. Die Plätze begrenzt, für das leibliche der Wohl der Teilnehmer wird bestens

gesorgt.