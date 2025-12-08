Dank beim Jahresempfang: Siegens Bürgermeister Vitt würdigt Spielplatz- und Sauberkeitspaten

(wS/si) Siegen 08.12.2025 | Sie halten Wertstoffdepots, Spielplätze und Grünflächen im Blick und setzen sich für ein

sauberes und gepflegtes Stadtbild ein: Beim traditionellen Patenkaffee in der Siegerlandhalle

dankte Bürgermeister Tristan Vitt jetzt den Siegener Patinnen und Paten für ihr

ehrenamtliches Engagement.

„Sie alle übernehmen Aufgaben, die man auf keinem Dienstplan findet, aber ohne die unsere

Stadt deutlich weniger lebenswert wäre“, sagte der Bürgermeister. „Viele von Ihnen machen

das schon über einen langen Zeitraum und haben einen direkten Draht zu den Kolleginnen

und Kollegen in der Verwaltung. Dieses unbürokratische Miteinander schätze ich sehr und

möchte es nach Kräften unterstützen.“

Neben der Würdigung stand erneut der Austausch im Vordergrund: Bei Kaffee und Kuchen

hatten die Patinnen und Paten Gelegenheit, sich untereinander auszutauschen oder mit

Vertreterinnen und Vertretern der Stadtverwaltung ins Gespräch zu kommen.

Aktuell setzen sich über 100 Menschen in Siegen mit einer Patenschaft für Sauberkeit ein.

Für viele Grün- und Spielflächen sucht die Stadtverwaltung außerdem neue Patinnen und

Paten. Bürgerinnen und Bürger, die gerne eine Grünfläche mit leichten gärtnerischen

Tätigkeiten pflegen oder ein Auge auf einen Spielplatz in der Nähe werfen möchten, können

sich per E-Mail bei der städtischen Grünflächenabteilung melden

(gruenflaechen@siegen.de). Darüber hinaus finden Interessierte weitere Informationen

unter www.siegen.de/sauberbleiben.

Foto: Stadt Siegen