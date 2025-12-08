Siegen Gospel Choir begeisterte mit einem Mix aus Tradition und Groove

(wS/sgc) Freudenberg 08.12.2025 | Mit einem warmen „Welcome“ eröffnete der Siegen Gospel Choir am 4. Dezember sein diesjähriges Weihnachtskonzert in der bis auf den letzten Platz gefüllten Ev. Johanneskirche in Oberfischbach.

Unter der musikalischen Leitung von Helmut Jost und dem Dirigat seiner Frau Ruthild Wilson bot der rund 40 Stimmen starke Chor ein festliches Programm, das Bekanntes und Neues sowie traditionelle Klänge und moderne Gospel-Elemente harmonisch miteinander verband.

Eine besondere Atmosphäre entstand durch die Moderation von Chorleiter Helmut Jost, der die Weihnachtsgeschichte aus der Perspektive des Esels Ferdinand erzählte und sie dadurch auf eindrucksvolle Weise lebendig werden ließ. Ferdinand berichtete von der zunächst ruhigen, beinahe beschaulichen Stimmung im Stall, die durch die ankommende Maria und ihren Mann Josef unterbrochen wurde – und wie sich nach und nach immer mehr Gäste einfanden. Was zuerst wie eine Störung wirkte, entpuppte sich schließlich als das größte Wunder aller Zeiten: die Geburt Jesu, die das Leben der Menschen verändern kann und von der gläubige Menschen auch heute, etwa 2000 Jahre später, erzählen und singen.

Schon zu Beginn des Programms wurde spürbar, wie sicher sich der Chor in beiden musikalischen Welten bewegt. Zarte, getragene Stücke wie „Still, still“, „The First Noel“ oder das innige „Ich steh an deiner Krippen hier“ erklangen mit feiner Dynamik und stimmlicher Wärme. Ebenso überzeugend präsentierte der Chor seine moderne, rhythmusbetonte Seite – unter anderem mit dem amerikanischen Weihnachtsklassiker „Santa Claus is Coming to Town“.

Die sorgfältig ausgearbeiteten Arrangements, größtenteils komponiert von Helmut Jost, ließen die vertrauten Melodien in neuem Glanz erscheinen, ohne ihren ursprünglichen Charakter zu verändern. „Genau das macht Gospel für mich so faszinierend“, betonte Jost am Rande des Konzerts. „Diese Musik erzählt von der Hoffnung, die Gott den Menschen schenkt – von Gnade, Freude und einem Licht, das stärker ist als jede Dunkelheit.“

Dirigentin Ruthild Wilson, auch als Sängerin, Songwriterin und Vocalcoach weit über die Region hinaus geschätzt, führte souverän, präzise und mit spürbarer Leidenschaft durch das Konzert. Das harmonische Zusammenspiel zwischen ihr und Jost prägte den ganzen Abend – ein eingespieltes Duo, dessen Freude an der gemeinsamen musikalischen Arbeit sich unmittelbar auf Chor und Publikum übertrug.

Musikalische Höhepunkte setzten die Solistinnen und Solisten des Abends: Neben Dörthe Theis, die mehrere Solo-Passagen eindrucksvoll gestaltete, traten auch verschiedene Sängerinnen und Sänger aus dem Chor solistisch hervor und bereicherten den Gesamtklang mit individuellen Nuancen.

Der Abend erreichte seinen Höhepunkt mit Klassikern wie „O Holy Night“, „Gloria“ und dem strahlenden Finale „A Star is Shining Tonight“. Mit „Joy to the World“ und einem stimmungsvollen „Silent Night“ verabschiedete sich der Chor schließlich in die Adventsnacht – begleitet von lang anhaltendem Applaus.

Der Siegen Gospel Choir, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen gefeiert hat, richtet den Blick nun auf 2026: Mehrere Konzerte unter dem Titel „We shall overcome – The History of Gospel“ sind geplant – ein musikalischer Streifzug durch die Geschichte des Gospels und zugleich durch 25 Jahre Chorgeschichte. Das erste Konzert findet am 21. Februar in Kreuztal statt.

Fotos: SiegenGospelChoir