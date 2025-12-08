Vorlesemonat mit Herz und Waffeln in der Kita Buschhütten

(wS/kr) Kreuztal 08.12.2025 | In den letzten Wochen herrschte in der städtischen Sprach-Kita Buschhütten reges

Vorlesefieber: Lustige Bilderbücher, spannende Pop-Up-Bücher, Bilderbuchkinos — die Kinder durften in viele bunte Bücherwelten eintauchen und ihr Lieblingsbuch mit in die Kita bringen.

Die Sprach-Kita Buschhütten hat statt nur eines Tages einen ganzen Vorlesemonat mit abwechslungsreichen Aktionen gestaltet.

Die Kinder besuchten die Stadtbibliothek, schrieben Briefe und haben sowohl in der Kita, als auch zuhause viele Bücher entdeckt und vorgelesen bekommen — ein kreativer Einblick in die Welt der Bücher und des Briefeschreibens.



Als Höhepunkt fand Ende November eine besondere Vorlesestunde statt: die liebe 87-jährige „Vorlese-Oma“ Gertraud und ein stolzer „Lese-Papa“ besuchten die Kita und lasen vor. Die Kinder durften selbst entscheiden, welches Buch sie hören wollten. Als süße Abrundung dieses besonderen Vorlese-Erlebnisses bekam jedes Kind eine Waffel — selbst gebacken und mitgebracht von der „Vorlese-Oma“ Gertraud.

Der Vorlesemonat knüpfte an den Bundesweiten Vorlesetag am 21. November an, der 2025 unter dem Motto „Vorlesen spricht Deine Sprache“ steht. So wurde deutlich: Vorlesen verbindet, Geschichten öffnen Türen, regen Fantasie und Sprache an und bringen Kinderaugen zum Leuchten.

Foto: Stadt Kreuztal