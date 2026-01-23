News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
28-jähriger Autofahrer wird auf der HTS von Laser geblendet – Polizei bittet um Hinweise

23. Januar 20266
(wS/ots) Kreuztal 23.01.2026 | Am frühen Donnerstagabend (22.01.2026) ist es zu einer Gefährdung eines Autofahrers auf der HTS gekommen, da dieser von einem Laser geblendet wurde.

Der 28-Jährige war gegen 17:30 Uhr auf der HTS von Olpe in Richtung Kreuztal unterwegs. Auf Höhe der einsetzten Bebauung in Kreuztal traf ihn ein Laserstrahl, sodass er ruckartig abbremsen musste. Den Angaben des jungen Mannes zur Folge haben auch Fahrzeuge vor ihm abgebremst und sind nach links ausgewichen.

Das Kreuztaler Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Polizei bittet weitere Geschädigte oder Zeugen sich unter der 02732/909-0 zu melden.

