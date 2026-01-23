News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
75 Verkehrsunfälle im Kreisgebiet – Glatte Straßen haben unzählige Blechschäden zur Folge

23. Januar 2026555
(wS/ots) Kreis Siegen-Wittgenstein 23.01.2026 | Zwischen dem späten Donnerstagabend und dem frühen Freitagmittag (23.01.2026) ist es zu 75 Verkehrsunfällen im Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein gekommen. Grund war in allen Fällen Fahrbahnglätte.

Der erste witterungsbedingte Unfall wurde der Einsatzleitstelle um 23:15 Uhr gemeldet. In Neunkirchen war eine Opel Corsa-Fahrerin gegen eine Hauswand gerutscht. Bis um 11:00 Uhr am Folgetag folgten unzählige weitere Kollisionen.

Am meisten betroffen war das Stadtgebiet Siegen. Auf den Siegener Straßen mussten rund 60 Unfälle aufgenommen werden. Aber auch Netphen, Hilchenbach, Neunkirchen, Burbach und Bad Berleburg waren betroffen.

Glücklicherweise blieb es kreisweit bei Unfällen, die einzig und allein Sachschäden zur Folge hatten.

Auch zwei Streifenwagen wurden im Rahmen von Verkehrsunfallaufnahmen beschädigt. Gegen 05:20 Uhr kollidierte ein Feuerwehrauto beim Vorbeifahren mit einem Streifenwagen in der Maccostraße in Siegen. Knapp vier Stunden später, gegen 09:40 Uhr, rutschte ein Streifenwagen selbst während einer Unfallaufnahme in der Straße „Stimmerwiese“ in Eisern in einen geparkten Pkw.

Symbolbild

