Einmal Norwegen und zurück: Reisefotograf Reiner Harscher präsentiert faszinierende Fotos und Geschichten

(wS/ne) Neunkirchen 23.01.2026 | „Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen.“ So auch Reiner Harscher. Er ist Reisefotograf und hat schon zahlreiche Länder bereist. Von all seinen Expeditionen bringt er neben brillanten Fotografien auch spannende Geschichten mit. Am 6. Februar, 20 Uhr, berichtet er im Otto-Reiffenrath-Haus von seinen Erlebnissen in Norwegen.

Seine Reiseroute verlief entlang der Steilfelsen des Nordkaps bis zu den Inseln des hohen Nordens und führte ihn vorbei an kalbenden Gletschern und Eisbären, am klaren und tiefen Blau der Fjorde und der alpinen farbigen Blumenwelt der Berge, vorbei an Walen, Rentieren und Robben Richtung Nordpol und einer einsamen Welt aus Eis.

Die Zuschauer erfahren von norwegischen Küstenstädten, besuchen die Fischer auf dem Markt in Bergen und die Schäfer im engsten Fjord Europas. Wie Farbklekse tauchen rote und gelbe Häuschen auf den Inseln der Lofoten auf, und uralte Stabkirchen verzieren wildromantische Täler.

Auf eine spannende Weise live moderierte Geschichten, Bilder und Filme und nicht zuletzt anmutige Luftaufnahmen machen die Leinwandreise durch die faszinierende Schönheit der nordischen Natur zu einem begeisternden Erlebnis.

Karten für die Veranstaltung sind in der Bibliothek Neunkirchen (montags 14 bis 19 Uhr, dienstags 8 bis 16 Uhr, donnerstags 14 bis 19 Uhr, freitags 8 bis 13 Uhr), über das Kartentelefon: 02735 767-190 oder per E-Mail: bibliothek@neunkirchen-siegerland.de erhältlich.

Am Freitag, 6. Februar, nimmt Reisefotograf Reiner Harscher die Zuschauer des Otto-Reiffenrath-Hauses mit auf einen „Tagestripp“ nach Norwegen. Eine Stippvisite auf den Lofoten darf dabei natürlich nicht fehlen.