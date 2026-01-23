Meerjungfrauenkurs im Familienbad

(wS/ne) Neunkirchen 23.01.2026 | Wer wie eine Meerjungfrau durchs Wasser gleiten möchte, hat jetzt Gelegenheit dazu: Am 31. Januar bietet die Schwimmschule Lahn-Dill im Familienbad Freier Grund erneut den

Kurs zum Erlernen des Schwimmens mit der Monoflosse an. Teilnehmen kann, wer

mindestens sechs Jahre alt und im Besitz des Bronze-Abzeichens ist. Um 10:15 Uhr

startet der erste Kurs.

Wie zieht man das Kostüm an? Wie funktioniert der Flossenschlag? Und wie taucht und

dreht man sich im Meerjungfrauen-Outfit? All diese Fragen werden beantwortet, alle

notwendigen Techniken werden erlernt und vertieft.

Der Kurs dauert 70 Minuten und wird von einem erfahrenen Kursleiter durchgeführt. Die

Kosten liegen bei 35 Euro zzgl. Eintritt. Die Leihgebühr für Kostüm und Flosse ist im Preis

inbegriffen. Der Kurs ist buchbar über die Homepage der Schwimmschule Lahn-Dill:

https://www.schwimmschule-lahn-dill.de/produkt/meerjungfrauenschwimmen/.