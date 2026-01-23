News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Meerjungfrauenkurs im Familienbad

23. Januar 20264
(wS/ne) Neunkirchen 23.01.2026 | Wer wie eine Meerjungfrau durchs Wasser gleiten möchte, hat jetzt Gelegenheit dazu: Am 31. Januar bietet die Schwimmschule Lahn-Dill im Familienbad Freier Grund erneut den
Kurs zum Erlernen des Schwimmens mit der Monoflosse an. Teilnehmen kann, wer
mindestens sechs Jahre alt und im Besitz des Bronze-Abzeichens ist. Um 10:15 Uhr
startet der erste Kurs.

    Wie zieht man das Kostüm an? Wie funktioniert der Flossenschlag? Und wie taucht und
    dreht man sich im Meerjungfrauen-Outfit? All diese Fragen werden beantwortet, alle
    notwendigen Techniken werden erlernt und vertieft.

    Der Kurs dauert 70 Minuten und wird von einem erfahrenen Kursleiter durchgeführt. Die
    Kosten liegen bei 35 Euro zzgl. Eintritt. Die Leihgebühr für Kostüm und Flosse ist im Preis
    inbegriffen. Der Kurs ist buchbar über die Homepage der Schwimmschule Lahn-Dill:
    https://www.schwimmschule-lahn-dill.de/produkt/meerjungfrauenschwimmen/.

