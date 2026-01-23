B62: Vollsperrungen der B62 bei der Talbrücke in Siegen-Achenbach

(wS/str) Siegen 23.01.2026 | . Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen führt aktuell die Verstärkung und Instandsetzung der Talbrücke Achenbach, dem Autobahnzubringer zwischen A45 und HTS auf der B62, in Siegen durch.

Die Vollsperrungen der Fahrbahn sind notwendig, um in diesem Bereich ein Fahrgerüst abzubauen, welches für die Verstärkungsarbeiten am Bauwerk zum Einsatz gekommen ist.

Um das Fahrgerüst abbauen zu können, muss die Talbrücke Achenbach in den Nächten 26.01/27.01., 27.01/28.01. sowie 28.01/29.01. (jeweils von 19:00 bis 06:00 Uhr) voll gesperrt werden. Der Sperrung erstreckt sich über den gesamten Bereich der B62 von der A45 bis zur Anschlussstelle an die HTS (B62).

Eine Zufahrt über das Gewerbegebiet Achenbach (Wallhausenstraße) und die Ab- und Auffahrt der A45 Anschlussstelle Siegen sind in dieser Zeit nicht möglich. Eine Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt über die A45 Anschlussstellen Freudenberg und Siegen-Süd.