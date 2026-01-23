News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Achtung: Stellenweise sehr glatte Straßen und Gehwege. Bitte besondere Vorsicht!

23. Januar 2026327
(wS/red) Kreis Siegen-Wittgenstein 23.01.2026 | Glatteis sorgt für erhöhte Unfallgefahr

Aufgrund der aktuellen Witterung sind mehrere Straßenabschnitte stellenweise sehr glatt. Glatteis und rutschige Fahrbahnen verlängern den Bremsweg erheblich. Verkehrsteilnehmer werden dringend gebeten, ihre Geschwindigkeit anzupassen und besonders vorsichtig zu fahren.

Trotz aller Vorsicht kam es bereits zu zahlreichen Verkehrsunfällen.

Sollte es zu einem Unfall kommen und der Rettungsdienst benötigt werden, ist dieser über die europaweit einheitliche Notrufnummer 112 zu erreichen. Beim Absetzen des Notrufs sollten folgende Informationen möglichst ruhig und klar übermittelt werden:

  • Was ist passiert?
  • Wo ist es passiert?
  • Wie viele Verletzte gibt es?
  • Welche Art von Verletzungen liegt vor?
  • Wer meldet den Notfall?

Zudem wird ausdrücklich darauf hingewiesen, bei Stau oder stockendem Verkehr eine Rettungsgasse zu bilden, um Einsatzkräften ein schnelles Durchkommen zu ermöglichen.

Die Verkehrsteilnehmer werden um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.
Wir wünschen allen eine sichere und gute Fahrt.

