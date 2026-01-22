News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen



Stadtteile

IPG Photonics GmbH & Co. KG überreicht Spende an Helfende Hände e.V.

22. Januar 20265
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/hh) Burbach 22.01.2026 | Das Unternehmen IPG Photonics GmbH & Co. KG fördert seit Jahren lokale Projekte und Initiativen, die einen Beitrag für unsere Region leisten.
Groß war die Freude daher, als Frau Geringer und Herr Klass vom HR Management der IPG Photonics dem Vorstand der Helfenden Hände e.V. ein Weihnachtsgeschenk in Höhe von 2000,00 EUR überreichten.

Anlässlich eines Treffens im Büro des Vereins informierte das Team der Helfenden Hände über die immer größer werdende Notwendigkeit niedrigschwelliger Dienstleistungen für die Bevölkerung und Pflegeinfrastruktur.

Der Spendenbetrag wird für die Anschaffung von Materialien zur täglichen Betreuungs- und Biografiearbeit wie zum Beispiel Tablets, Spiele und Bastelzubehör eingesetzt.

von links nach rechts: Arthur Klass (HR Manager Europe IPG Photonics), Cornelia Frings (stellvertretende Vorsitzende Helfende Hände e.V.), Valentina Geringer (Talent Acquisition IPG Photonics), Frank Podehl (Vorstandsvorsitzender Helfende Hände e.V.)

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag „Stilling“ präsentiert sich international - Multiples Myelom: Prof. Dr. Ralph Naumann gibt Wissen in Köln weiter

Anzeige




Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
« DezemberFebruar »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten