IPG Photonics GmbH & Co. KG überreicht Spende an Helfende Hände e.V.

(wS/hh) Burbach 22.01.2026 | Das Unternehmen IPG Photonics GmbH & Co. KG fördert seit Jahren lokale Projekte und Initiativen, die einen Beitrag für unsere Region leisten.

Groß war die Freude daher, als Frau Geringer und Herr Klass vom HR Management der IPG Photonics dem Vorstand der Helfenden Hände e.V. ein Weihnachtsgeschenk in Höhe von 2000,00 EUR überreichten.



Anlässlich eines Treffens im Büro des Vereins informierte das Team der Helfenden Hände über die immer größer werdende Notwendigkeit niedrigschwelliger Dienstleistungen für die Bevölkerung und Pflegeinfrastruktur.



Der Spendenbetrag wird für die Anschaffung von Materialien zur täglichen Betreuungs- und Biografiearbeit wie zum Beispiel Tablets, Spiele und Bastelzubehör eingesetzt.

von links nach rechts: Arthur Klass (HR Manager Europe IPG Photonics), Cornelia Frings (stellvertretende Vorsitzende Helfende Hände e.V.), Valentina Geringer (Talent Acquisition IPG Photonics), Frank Podehl (Vorstandsvorsitzender Helfende Hände e.V.)