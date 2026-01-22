„Stilling“ präsentiert sich international – Multiples Myelom: Prof. Dr. Ralph Naumann gibt Wissen in Köln weiter

(wS/dia) Siegen – Köln 22.01.2026 | Bei der Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Medizinische Onkologie in Köln hat sich Prof. Dr. Ralph Naumann, Chefarzt der Medizinischen Klinik III (Medizinische Onkologie, Hämatologie und Palliativmedizin) am Diakonie Klinikum Jung Stilling in Siegen, engagiert. Gemeinsam mit Dr. Hans- Jürgen Salwender, stellvertretender Chefarzt und Sektionsleiter Hämatologie der Abteilung für Hämatologie, Onkologie und Stammzelltransplantation an der Asklepiosklinik Altona, und Privatdozent Dr. Niklas Zojer, geschäftsführender Oberarzt am Schwerpunkt Krankenhaus Feldkirch, moderierte er zwei wissenschaftliche Symposien zum Multiplen Myelom.

Knochenschmerzen, Infektanfälligkeit und Probleme mit den Nieren: Diese Symptome kennzeichnen das Multiple Myelom. Dabei handelt es sich um eine Krebserkrankung von Zellen des Immunsystems, genauer: der Plasmazelllen. Die Auslöser sind bislang unbekannt, eine Heilung nur bei wenigen Patienten möglich. Beim Kongress in Köln – mit einer Rekordteilnehmerzahl von mehr als 6800 – übernahm Prof. Dr. Naumann bei der Debatte zum schwelenden Myelom (Smouldering Myeloma) die Position zum abwartenden Verhalten, während Prof. Dr. Leo Rasche, Oberarzt an der medizinischen Klinik und Poliklinik 2 des Universitätsklinikums Würzburg, die Position der sofortigen Therapie innehatte.

Auf dem Podium in Köln: „Stilling“-Chefarzt Prof. Dr. Ralph Naumann (rechts) mit seinem Kollegen aus Hamburg, Dr. Hans-Jürgen Salwender.