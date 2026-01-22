Thermografiespaziergang am Dienstag, 03.02.2026, in Gilsbach – Kältelecks am eigenen Haus entdecken

(wS/bu) Burbach 22.01.2026 | Für alle Gilsbacher, die ihr Gebäude einmal völlig unverbindlich von außen mit einer Wärmebildkamera untersuchen möchten, bietet die Gemeinde Burbach zusammen mit den Klimabotschaftern wieder am Dienstag, 03.02.2026, einen kostenlosen, ca. 90-minütigen Thermografiespaziergang an.

Gerade bei älteren Gebäuden und Gebäuden mit mehreren Bauabschnitten kann die Thermografie so manchen Aha Effekt auslösen. Aber auch eine Bestätigung, dass mit der Gebäudehülle alles in Ordnung ist, kann in vielen Fällen helfen, rationale Sanierungsentscheidungen zu treffen. Denn die speziell geschulten Burbacher Klimabotschafter beraten Gebäudeeigentümer nicht nur ehrenamtlich zu Hause, wie man durch einfache Maßnahmen Kosten für Strom und Wärme einsparen kann, sondern decken mithilfe ihrer Wärmebildkamera mitunter auch versteckte Wärmelecks in der Gebäudehülle auf. Es zeigt sich, wo ein Gebäude schlecht gedämmt ist, die

Wärme unkontrolliert über sogenannte Wärmebrücken entweicht und evtl. sogar Schimmelgefahr besteht.

„Wenn die Außentemperatur an diesem Abend unter 6°C liegt, ist das perfekt und der Spaziergang startet planmäßig um 18.00 Uhr in der Alten Schule in Gilsbach. Ist es wärmer, warten wir auf kältere Wetterbedingungen und verschieben den Termin“, so Klimaschutzmanagerin Carolin Vomhof-Kettner. Denn der Temperaturunterschied zwischen Außen und Innen muss mindestens 15°C betragen, um aussagekräftige Bilder zu erstellen. Daher sollten alle Interessenten an dem Tag ihr Gebäude auf ca. 21 °C heizen.



Wer Thermografie-Bilder von seinem Haus bekommen möchte, meldet sich unter Angabe der Kontaktdaten und der Adresse seines Gebäudes bei Klimaschutzmanager Samuel Reuter bis zum Donnerstag, 29.01.26, an (E-Mail: umwelt@burbach-siegerland.de, Telefon: 02736 45-35), schließt sich am darauffolgenden Dienstag der Spaziergänger-Gruppe an und bekommt im Nachgang seine Bilder gebührenfrei zugeschickt. Es werden nur Außenaufnahmen gemacht und keine unangemeldeten Gebäude aufgenommen. Der Gebäudeeigentümer muss die Anmeldung selbst vornehmen. Für alle, die an dem Tag nicht dabei sein können, bietet sich eine kostenlose Beratung durch die ehrenamtlichen Klimabotschafter im Nachgang an. Anfragen nimmt die Gemeinde entgegen.“

Mit der Wärmebildkamera können Kältelecks von Gebäuden identifiziert werden.

Foto: Gemeinde Burbach







