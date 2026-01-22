DATASEC feiert 30-jähriges Jubiläum: Bewegende Erinnerungen, große Meilensteine und der Blick in eine sichere Zukunft

(wS/sg) Siegen 22.01.2026 | Es war ein berührender Moment, als Sebastian Weber an seinen Vater Gerhard Weber erinnerte und die frühen Jahre des Unternehmens schilderte: „Man sollte nie vergessen, dass unser Unternehmen 1998 kurz vor dem Aus stand, nur das Vertrauen der Volksbank in die Idee meines Vaters rettete uns damals das Überleben und legte den Grundstein für unseren heutigen Erfolg.“ Mit diesen Worten wandte er sich an die Ehrengäste, Freunde und Wegbegleiter, die zur Jubiläumsfeier „30 Jahre DATASEC“ geladen waren. Die Idee, die Gerhard Weber damals entwickelte, bildete im Grunde die Basis heutiger Cloudlösungen. Ihren Ursprung hatte sie denkbar unspektakulär: bei einer Bockwurst an der Raststätte Aggertal, auf dem Rückweg von einem Geschäftstermin. Doch sie ließ ihn nicht mehr los. Weber wurde zum Pionier einer Technologie, die in den 90er Jahren noch absolutes Neuland war – der dezentralen Datenspeicherung. Seine Tat- und Willenskraft prägt das Unternehmen bis heute und verschaffte dem Siegerländer Familienunternehmen einen entscheidenden Wettbewerbsvorsprung. Schon 2018 war man mit einer ersten eigenen KI-Lösung zur Auslesung und Klassifizierung von Daten am Start. Heute arbeitet DATASEC an der vollständigen Transformation hin zu einer AI-First-Plattform für Geschäftsprozessautomatisierung. „Dabei geht es uns nicht nur um die Optimierung einzelner Abläufe, sondern um die gezielte Weiterentwicklung ganzer Geschäftsprozesse“, erklärt Weber und ergänzt: „Wir identifizieren jene Prozesse, die für unsere Kunden geschäftskritisch und zukunftsentscheidend sind – automatisieren aber nur dort, wo echter Mehrwert entsteht. Automatisierung sollte immer Mittel zum Zweck bleiben.“

Mittlerweile Marktführer für die Immobilienwirtschaft Gerhard Weber entwickelte bis zu seinem viel zu frühen Tod DATASEC vom reinen ASP-Anbieter für elektronische Archivierung zu einem der zuverlässigsten Business-Process Outsourcer dokumentenbasierter Geschäftsprozesse. Heute führen Sebastian und Tobias Weber sowie Tobias Wilsmann das Unternehmen weiter – erfolgreich: Viele DAX-Unternehmen arbeiten mit DATASEC, im Bereich Immobilienwirtschaft ist das Siegener Unternehmen europaweit sogar Marktführer.

Über 50.000 Nutzer in ganz Deutschland greifen täglich auf die in Siegen entwickelte Systemplattform DOKU@WEB ® zu, die in der Branche als Maßstab gilt. In seiner Festrede betonte Sebastian Weber, wie symbolträchtig es sei, dass die letzte Rate des damaligen Bankkredits nahezu zeitgleich mit dem Ableben seines Vaters beglichen wurde – ein weiterer Anlass zum Dank an die Banken für ihr Vertrauen.



DATASEC setzt heute auf qualifiziertes Wachstum und bietet den mehr als 350 Mitarbeitenden am Standort Siegen eine sichere Zukunft.

Eigentlich sollte die Jubiläumsfeier bereits zum 25-jährigen Bestehen stattfinden. Die Pandemie machte dem jedoch einen Strich durch die Rechnung. Anschließend entschied das Unternehmen sich aus Vorsicht gegen eine Großveranstaltung und verschob die Feier auf den 30. Geburtstag. Drei Tage lang wurde nun miteinander gefeiert. Neben der Jubiläumsfeier stand vor allem der Kundentag im Mittelpunkt. „30 Jahre DATASEC – das ist keine reine Zahl. Das sind 30 Jahre voller Ideen, Mut, Rückschläge, Meilensteine – und Menschen, die an uns geglaubt haben“, erklärt Sebastian Weber den Gästen noch, bevor er die Bühne für Technologietrendforscher Dr. Mario Herger freigab. Seit mehr als 20 Jahren lebt Herger im Silicon Valley bei San Francisco und berät Firmen, wie sie den innovativen und unternehmerischen Spirit dieser Hightech-Region auf ihre Organisationen übertragen können.

Blick auf die humanoide Robotik

Der aus Österreich stammende Forscher widmete seinen Vortrag der Zukunft von KI und humanoider Robotik. Erstaunlich vieles, was für die breite Öffentlichkeit nach Zukunft klingt, ist in Forschung und Entwicklung bereits Realität. Über 80 Hersteller arbeiten an robotischen Menschmodellen, manche Abläufe wirken bereits täuschend echt. Dank KI können die Systeme miteinander interagieren und kommen vor allem in der Produktionsautomatisierung und sogar bei der Bekämpfung von Waldbränden zum Einsatz. Einige Modelle werden bereits in Serie produziert – autarke Varianten können eigenständig ihre Akkus wechseln. Muss man Angst vor dieser Entwicklung haben? „Nein“, meint Herger. Vorausgesetzt, die Gesellschaft ist bereit, diese Zukunft aktiv mitzugestalten. KI und Robotik machten vieles leichter, manches schneller – aber selten besser als der Mensch.

Einen echten Ersatz stelle die Technologie nicht dar. Für ein Land wie Deutschland, in dem der Fachkräftemangel zu den größten Herausforderungen der kommenden Jahre zählt, seien KI und Robotik jedoch zentrale Treiber für die Zukunft der Industrie.

„30 Jahre DATASEC – das sind 30 Jahre voller Ideen, Mut, Rückschläge, Meilensteine – und Menschen, die an uns geglaubt haben“, erklärt Geschäftsführer Sebastian Weber den Geburtstagsgästen.











