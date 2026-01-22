Stadt Netphen verlängert Mitgliedschaft im Zukunftsnetz Mobilität NRW

(wS/ne) Netphen 22.01.2026 | Das Zukunftsnetz Mobilität NRW ist ein Erfolgsmodell. 2016 von der Landesregierung auf den Weg gebracht, gehören dem Netzwerk mittlerweile über 300 Städte, Gemeinden und Kreise des Landes Nordrhein-Westfalen an. Seit 2018 ist die Stadt Netphen Mitglied im Zukunftsnetz. Jetzt wurde die zugrunde liegende Rahmenvereinbarung verlängert.

André Wolf, Sachgebietsleiter der Koordinierungsstelle Münsterland im Zukunftsnetz Mobilität NRW, freut sich darüber, dass die Stadt Netphen auch weiterhin dem Netzwerk angehört:

„Unsere Zusammenarbeit hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt und wir haben gemeinsam die zukunftsweisende Mobilität nach vorn gebracht. Diesen Weg werden wir weiterverfolgen und die stets neuen Herausforderungen auf lokaler und regionaler Ebene angehen.“



Mit ihrem Beitritt zum Zukunftsnetz verpflichten sich die Mitglieder dazu, die nachhaltige Mobilitätsentwicklung durch Kommunales Mobilitätsmanagement zu fördern. Der enge persönliche Austausch mit den Kommunalberaterinnen und -beratern des Zukunftsnetz ist eine Grundlage für den Erfolg dieses Modells in den Kommunen, das mittlerweile auch von anderen Bundesländern mit Interesse wahrgenommen wird.

Im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft erhalten die Kommunen außerdem Zugriff auf ein umfassen-

des Angebotsportfolio. Die Bandbreite der Leistungen war für Bürgermeister Marco Müller ein Grund für die Verlängerung der Rahmenvereinbarung: „Wir haben in den vergangenen Jahren sehr gute Erfahrungen mit dem Zukunftsnetz gemacht und in vielen Themen rund um die Mobilität Unterstützung erhalten. Daher stand die Verlängerung der Rahmenvereinbarung für uns außer Frage. Wir freuen uns, weiterhin zu diesem Netzwerk zu gehören und unsererseits auch Praxiserfahrung mit einbringen zu können.“

Das Mobilitätsmanagement der Stadt Netphen ist im Fachbereich Ordnung und Bürgerbüro angesiedelt. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Förderung nachhaltiger Mobilität und der Planung und Umsetzung von Mobilitätsprojekten mit Akteuren innerhalb und außerhalb der Verwaltung. Zu den erfolgreichen Maßnahmen der letzten Jahre zählen beispielsweise die kontinuierliche Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur, die Durchführung eines Fußverkehrs-Checks oder die regelmäßige Teilnahme an Aktionen wie der Europäischen Mobilitätswoche.

von links nach rechts: Thomas Nienhaus (Koordinierungsstelle Westfalen-Lippe, Zukunftsnetz), Manuel Wüst (Fachbereichsleiter Ordnung und Bürgerbüro), Corinna Buro (Mobilitätsmanagerin Stadt Netphen), Dr. André Wolf (Koordinierungsstelle Westfalen-Lippe, Zukunftsnetz), Marco Müller (Bürgermeister).





















